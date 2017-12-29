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Украинские саночники завоевали пять лицензий на Олимпиаду-2018

Украинские саночники завоевали пять лицензий на Олимпиаду-2018
20:24 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Соцсети

Новости спорта: Украина будет представлена в четырех видах программы в санном спорте в Пхенчхане.

Пять спортсменов будут представлять Украину на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в феврале 2018 года.

Решающими стартами для спортсменов стали пять этапов Кубка мира, которые состоялись в ноябре-декабре 2017 года. Именно по их результатам решилась окончательная судьба путевок в Пхенчхан.

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В список попали одиночники – Андрей Мандзий, Антон Дукач, Елена Шхумова и двухместный экипаж в составе Александра Оболончика и Романа Захаркива.

Еще одна одиночница Елена Стецькив находится в списке резервистов под вторым номером.

Также Украины будет представлена в эстафете – на Олимпиаде в эстафете выступят 13 команд.

Напомним, зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхеане начнутся 9 февраля.

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На данный момент у Украины 20 лицензий – 11 в биатлоне, 4 в фигурном катании и 5 в санном спорте.

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Новости спорта, Олимпиада=2018, Пхенчхан-2018, Санный спорт.
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