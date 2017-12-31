Сборная Канады - победитель Кубка Шпенглера 2017 года

Две сборные выглядели гораздо сильнее соперников еще на групповом этапе, одержав по две победы в двух матчах и также не испытали проблем в полуфиналах турнира. Так что встреча соперников в финале была абсолютно логичной.

Первый период прошел без заброшенных шайб и в максимально осторожном ключе, а в середине второго Канада дважды огорчила голкипера Швейцарии Леонардо Дженони. Сначала на 28-й минуте счет открыл форвард братиславского Слована Зак Бойчак, а спустя четыре минуты защитник швейцарского Берна Максим Норо удвоил преимущество Канады, расписавшись, кстати, в сетке ворот своего одноклубника. Норо также отметился результативной передачей в первом голе.

Далее подопечные Вилли Дежардена играли по счету и просто довели матч до победы, а окончательный счет в третьем периоде установил Дэвид Макинтайр — 3:0.

Канада выиграла Кубок Шпенглера третий год подряд, завоевала свой общий 15-й титул и по количеству побед за почти 95-летнюю историю Кубка Шпенглера догнала хозяев турнира — Давос, у которого также 15 побед.

Канада — Швейцария 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Шайбы: 27:34 Бойчак (Норо, Эббетт) — 1:0; 31:31 Норо (Бэртли, МакКлемент) — 2:0; 52:19 Макинтайр (Паренто) — 3:0

Вратари: Поулин — Дженони

Броски: 28 (11+12+5) — 36 (9+16+11)

Штраф: 4 — 4