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Коукалова пропустит этап Кубка мира в Оберхофе

Габриэла Коукалова
10:32 Сегодня Телеграф
ФБУ
Фото: Соцсети

Новости спорта: 28-летняя биатлонистка не выступит на первом январском этапе Кубка мира в Германии.

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова не выступит на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

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Напомним, 28-летняя спортсменка пропустила начало сезона, так как с лета испытывает проблемы с икроножными мышцами, что не позволяет ей нормально тренироваться.

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Отметим, что этап Кубка мира в Оберхофе пройдет с 4 по 7 января.

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Новости спорта, Биатлон, Биатлон 2017/18, Габриэла Коукалова, Новости биатлона, Оберхоф.
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