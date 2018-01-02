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Коукалова пропустит этап Кубка мира в Оберхофе
Новости спорта: 28-летняя биатлонистка не выступит на первом январском этапе Кубка мира в Германии.
Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова не выступит на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.
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Напомним, 28-летняя спортсменка пропустила начало сезона, так как с лета испытывает проблемы с икроножными мышцами, что не позволяет ей нормально тренироваться.
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Отметим, что этап Кубка мира в Оберхофе пройдет с 4 по 7 января.
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