Коукалова пропустит этап Кубка мира в Оберхофе

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова не выступит на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

Напомним, 28-летняя спортсменка пропустила начало сезона, так как с лета испытывает проблемы с икроножными мышцами, что не позволяет ей нормально тренироваться.

Отметим, что этап Кубка мира в Оберхофе пройдет с 4 по 7 января.