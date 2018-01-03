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Украинцам покажут зимнюю Олимпиаду-2018 на ТВ

Зимняя Олимпиада
09:39 Сегодня Телеграф
УНН

Новости спорта: Украина заключила соглашение на трансляцию Олимпийских игр.

Медиакомпания Discovery Communications и ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" заключили соглашение о трансляции зимней Олимпиады-2018 и летней Олимпиады-2020. Об этом сообщается со ссылкой на заявление вещателя.

"ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" заключила сублицензионный договор с покупки прав на трансляцию в Украине Зимних Олимпийских игр-2018 и Летних Олимпийских игр-2020 с ведущей глобальной медиакомпанией Discovery Communications, в портфолио которой входят телеканалы Eurosport", - говорится в сообщении.

Спортивный календарь на 2018 год

Как отмечается, это позволит общественному вещателю показывать трансляции Олимпиады почти на всей территории Украины. Ход соревнований будет транслироваться в формате SD и HD-Симулкаст на сайте телеканала UA:ПЕРШИЙ.

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в городе Пхенчхан (Южная Корея).

Указано, что телеканал покажет важные встречи и финальные этапы главных соревнований с различных видов спорта, общая продолжительность которых составит не менее 100 часов. Особое внимание будет уделяться наиболее популярным в Украине видам спорта и выступлениям спортсменов национальной олимпийской сборной. Кроме того, наблюдать за событиями Олимпиады зрители смогут в эфире спортивных телеканалов Eurosport 1 и Eurosport 2.

Напомним, Украина уже получила 15 лицензий на зимнюю Олимпиаду-2018.

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Новости спорта, TВ-программа, Зимняя Олимпиада, ОИ-2018, Олимпиада=2018.
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