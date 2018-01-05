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НХЛ: "Каролина" разгромила "Питтсбург" и другие результаты матчей 4 декабря

НХЛ
10:20 Сегодня Телеграф
terrikon.com

Новости спорта: Вашему вниманию результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ за четверг, 4 января.

Торонто – Сан-Хосе – 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 18 Мэттьюс (В. Нюландер, Кэррик); 1:1 – 19 Диллон (Майер, Бернс); 2:1 – 32 Кадри (Райлли, Марнер); 2:2 – 38 Тирни.

Филадельфия – Айлендерс – 6:4 (1:1, 4:1, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 8 Кутюрье (Жиру, Ворачек); 1:1 – 15 Клаттербак (Зайденберг, Ледди); 2:1 – 21 Раффль (Гостисбеер, Проворов); 3:1 – 22 Симмондс (Уил, Хегг); 4:1 – 26 Проворов (Мэннинг, Патрик); 4:2 – 32 Клаттербак (Зайденберг, Принс); 5:2 – 33 Конекны (Кутюрье); 5:3 – 46 Таварес (Барзэл, Ледди); 5:4 – 54 Пулок;6:4 – 59 Проворов (Жиру, Ворачек).

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Питтсбург – Каролина – 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 26 Скиннер; 0:2 – 36 Терявяйнен (Слэвин, Ахо); 0:3 – 49 Ахо (Песке, Дж.Стаал); 0:4 – 52 Ахо (Песке, Терявяйнен).

Монреаль – Тампа-Бэй – 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 20 Пачиоретти; 1:1 – 21 Кучеров (Хедман, Стэмкос).

Сент-Луис – Вегас – 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 9 Стеен (Парайко, Шенн); 1:1 – 29 Хаула (Перрон, Нил); 2:1 – 45 Штястны (Парайко, Соботка).

Миннесота – Баффало – 6:2 (3:0, 3:0, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 1 Нидеррайтер (Койву, Гранлунд); 2:0 – 2 Уинник (Фолиньо, Проссер); 3:0 – 13 Нидеррайтер (Сперджен, Койл); 4:0 – 24 Нидеррайтер (Койву, Гранлунд); 5:0 – 33 Койву (Брудин, Гранлунд); 6:0 – 39 Койл (Эрикссон Эк, Паризе); 6:1 – 41 Райнхарт (Маккейб, Богосян); 6:2 – 58 Кэйн (Поминвилл, Сканделла).

Даллас – Нью-Джерси – 4:3 (0:1, 3:1, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 19 Бойл (Зэйджак, Холл); 1:1 – 26 Радулов; 2:1 – 31 Ричи (Радулов, Клингберг); 3:1 – 38 Сегин (Бенн); 3:2 – 39 Холл (Грин, Хишир); 4:2 – 49 Янмарк-Нюлен (Ганзал, Радулов); 4:3 – 55 Палмиери (Холл, Братт).

Эдмонтон – Анахайм – 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 31 Рассел (Лучич, Макдэвид); 1:1 – 40 Кеслер (Фаулер, Сильверберг)

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Аризона – Нэшвилл – 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 32 Дюклер (Мартинук); 1:1 – 39 Эллис (Сиссонс, Хартнелл); 1:2 – 40 Смит; 2:2 – 57 Казинс (Голигоски, Демерс); 3:2 – 62 Фишер (Степан, Чикран).

Калгари – Лос-Анджелес – 4:3 (0:2, 4:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 4 Форборт (Пирсон, Копитар); 0:2 – 19 Пирсон (Браун); 1:2 – 22 Ферланд (Монахан, Годро); 2:2 – 27 Брауэр (Ткачак, Джиордано); 3:2 – 34 Янковски; 4:2 – 39 Монахан (Ферланд, Годро); 4:3 – 58 Пирсон (Маззин, Даути).

Колорадо – Коламбус – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 32 Рантанен (Жирар, Джост); 2:0 – 58 Ньето (Рантанен, Маккиннон).

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