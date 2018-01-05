Бьорндален: Хорошо, что в команде Норвегии идет борьба за место на Олимпиаде

Восьмикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален рассказал о своём нынешнем состоянии и о давлении в борьбе за попадание на Олимпиаду-2018. 5 января он выступит в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

"Впереди три гонки, которые нужно провести хорошо. Хорошо, что в нашей команде идёт борьба за место на Олимпиаде. Но если меня продолжат спрашивать про давление, я буду чувствовать его ещё сильнее.

Конечно, мне нужно проявить себя. На тренировках я стал работать интенсивнее. У меня бывают хорошие дни, иногда бывает тяжело. Надеюсь, спринт выпадет на хороший день", — цитирует Бьорндалена NRK.