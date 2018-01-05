Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Свитолина пробилась в финал Брисбена Свитолина пробилась в финал Брисбена
Новости: Биатлон. Состав сборной Украины на гонки 6 января Биатлон. Состав сборной Украины на гонки 6 января
Новости: Официально. Баркли из "Эвертона" перешел в "Челси" Официально. Баркли из "Эвертона" перешел в "Челси"
Новости: Самая сексуальная спортсменка года в Казахстане Самая сексуальная спортсменка года в Казахстане

Бьорндален: Хорошо, что в команде Норвегии идет борьба за место на Олимпиаде

Уле-Эйнар Бьорндален
22:30 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Уле-Эйнар Бьорндален рассказал о своем нынешнем состоянии и о давлении в борьбе за попадание на Олимпиаду-2018.

Восьмикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален рассказал о своём нынешнем состоянии и о давлении в борьбе за попадание на Олимпиаду-2018. 5 января он выступит в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Кубок мира по биатлону 2017/2018: расписание и результаты

"Впереди три гонки, которые нужно провести хорошо. Хорошо, что в нашей команде идёт борьба за место на Олимпиаде. Но если меня продолжат спрашивать про давление, я буду чувствовать его ещё сильнее.

Конечно, мне нужно проявить себя. На тренировках я стал работать интенсивнее. У меня бывают хорошие дни, иногда бывает тяжело. Надеюсь, спринт выпадет на хороший день", — цитирует Бьорндалена NRK.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Биатлон, Новости биатлона, Олимпиада=2018, Уле-Эйнар Бьорндален.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Самая сексуальная спортсменка года в Казахстане

Самая сексуальная спортсменка года в Казахстане
Ирина Мусейчук - длинноногая модель и девушка игрока "Динамо" Калитвинцева (Фото)

Ирина Мусейчук - длинноногая модель и девушка игрока "Динамо" Калитвинцева (Фото)
Легенды спорта, которые завершили карьеру в 2017-м

Легенды спорта, которые завершили карьеру в 2017-м
Фото дня: Красавица-сестра Андрея Ярмоленко

Фото дня: Красавица-сестра Андрея Ярмоленко
Чемпионка UFC по прозвищу "Киборг"

Чемпионка UFC по прозвищу "Киборг"
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости других видов спорта

Биатлон. Велепец: Результатом не довольны, но это - всего лишь одна гонка UFC планирует организовать бой Аманды Нуньес и Кристианы Джустино Биатлон. Букмекеры определили фаворитов мужской спринтерской гонки в Оберхофе

Последние новости

Jay-Z выпустил новый клип на песню "Family Feud": нестандартно извинился за измены (Видео) Apple признала уязвимость процессоров в своих устройствах Руслана снялась в волшебной фотосессии в храме
Сегодня читают в спорте
01 Жан-Клод Ван Дамм "нокаутировал" экс-чемпиона UFC ударом в голову (Видео)
02 Игрок "Динамо" похвастался невероятным тортом на юбилей
03 Мужской спринт в Оберхофе под угрозой срыва
04 В "Челси" определились с заменой для Конте
05 Месси может покинуть "Барселону" в ближайшее время
Новости сегодня
23:19 Ученые предупредили об опасности уменьшения концентрации кислорода в океане
23:14 Продукты, которых стоит избегать при повышенном давлении
22:47 Мадридский суд оставил под стражей кандидата в президенты Каталонии
22:44 Туареги – народ, в котором верховодят женщины, а мужчины лишены всех прав (Фото)
22:42 Экс-тренер "Карпат" и "Черноморца" Дулуб возглавил БАТЭ
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Бывшему "министру здравоохранения" Крыма изберут меру пресечения 8 января Меру пресечения Михальчевскому изберут 8 января
Новости: Стало известно, насколько увеличили финансирование НАБУ, НАПК и СБУ Увеличилось финансирование НАБУ, НАПК и СБУ
Новости: Убийство Ноздровской: частично восстановлен ход событий Убийство Ноздровской: частично восстановлен ход событий
Новости: С Рождеством Христовым 2018: прикольные поздравления с праздником для родных и близких С Рождеством Христовым 2018: прикольные поздравления с праздником для родных и близких
Добавить комментарий
0