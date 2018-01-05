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Биатлон. Где смотреть мужской спринт в Оберхофе

Биатлон
11:17 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Четвертый этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) в пятницу, 5 января, продолжит мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами.

Первым из украинцев на дистанцию уйдет Дмитрий Пидручный (8-й стартовый номер), Артем Прима начнет гонку 21-м, Владимир Семаков - 45-м, Руслан Ткаленко - 79-м, Артем Тищенко - 86-.

Кубок мира по биатлону 2017/2018: расписание и результаты

Гонка начнется в 15.15 по киевскому времени. Посмотреть ее можно будет в прямом эфире на ТК UA:Перший.

Лидер сборной Украины Сергей Семенов не выступит в Оберхофе из-за проблем со здоровьем.

После трех этапов общий зачет Кубка мира возглавляет француз Мартен Фуркад (432), который на 20 очков опережает норвежца Йоханнеса Тингнеса Бё. Лучший среди украинцев Дмитрий Пидручный (52) занимает 44-е место.

6 января в Оберхофе пройдут гонки преследования, 7 января - эстафеты среди женщин и мужчин.

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