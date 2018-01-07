Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Свитолина - победительница турнира WTA в Брисбене Свитолина - победительница турнира WTA в Брисбене
Новости: Вита Семеренко завоевала "бронзу" в гонке преследования Оберхофа Вита Семеренко завоевала "бронзу" в гонке преследования Оберхофа
Новости: Волейбол. Женская сборная Украины U-17 пробилась в финальный этап Евро-2018 Волейбол. Женская сборная Украины U-17 пробилась в финальный этап Евро-2018
Новости: "Барселона" объявила о переходе Коутиньо из "Ливерпуля" "Барселона" объявила о переходе Коутиньо из "Ливерпуля"

Биатлон. Где и когда смотреть эстафетные гонки в Оберхофе

Биатлон
11:22 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: Сегодня состоятся эстафетные гонки в Оберхофе.

В воскресенье, 7 января, в немецком Оберхофе состоятся вторые в сезоне классические эстафеты. После серебра в Хохфильцене, украинская команда вправе рассчитывать на повторение успеха и на этот раз.

Биатлон: определились составы сборных Украины на эстафетные гонки 7 января

Начало женской эстафеты в 12.30 по киевскому времени, а мужчины же начнут в 15.30. Прямые трансляции гонок можно посмотреть на "UA:Перший"

Биатлон 2017/18: календарь, результаты, все новости

Заболевшую Валю Семеренко в составе украинской четверки заменила Анастасия Меркушина, которая выступит на первом этапе. Остальные девушки остались на своих позициях. Главными соперниками украинок будут традиционно сильные сборные Германии и Франции.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Биатлон, Биатлон 2017/18, Валя Семеренко, Новости биатлона, Оберхоф.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Самая сексуальная спортсменка года в Казахстане

Самая сексуальная спортсменка года в Казахстане
Ирина Мусейчук - длинноногая модель и девушка игрока "Динамо" Калитвинцева (Фото)

Ирина Мусейчук - длинноногая модель и девушка игрока "Динамо" Калитвинцева (Фото)
Легенды спорта, которые завершили карьеру в 2017-м

Легенды спорта, которые завершили карьеру в 2017-м
Фото дня: Красавица-сестра Андрея Ярмоленко

Фото дня: Красавица-сестра Андрея Ярмоленко
Чемпионка UFC по прозвищу "Киборг"

Чемпионка UFC по прозвищу "Киборг"
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости других видов спорта

Вита Семеренко о "бронзе" в персьюите: Четыре нуля стали для меня сенсацией Биатлон. Стартовые составы сборной Украины на эстафеты в Оберхофе Полторанин выиграл классический масс-старт "Тур де Ски"

Последние новости

Врачи назвали популярный фрукт, который улучшит вашу память Дакар-2018: состоялся первый этап ралли-марафона Лидер "Олимпика" рассказал, почему покинул клуб
Сегодня читают в спорте
01 Назван лучший нокаут в UFC в 2017 году (Видео)
02 Биатлон. Кузьмина: Извиняюсь за эмоции на последнем рубеже
03 Лидер "Олимпика" рассказал, почему покинул клуб
04 Уайлдер: Мне по силам побить рекорд Мейвезера
05 Биатлон. Где и когда смотреть эстафетные гонки в Оберхофе
Новости сегодня
11:43 Самые ожидаемые книги 2018 года, которые стоит прочитать
11:41 Фред ждет звонка от Гвардиолы
11:32 В центральном Китае перевернулся автобус: 36 пострадавших, трое погибших
11:28 Модные идеи макияжа на Рождество, которые ты захочешь повторить (Фото)
11:22 Смешные лошади в маскарадных костюмах
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Новый год на Софийской площади встретили 130 тысяч человек В Киеве в новогоднюю ночь собралось 130 тыс человек
Новости: В ходе акций протеста в Иране было задержано 90 студентов В ходе акций протеста в Иране было задержано 90 студентов
Новости: Оккупанты на Донбассе блокируют работу СММ ОБСЕ Оккупанты на Донбассе блокируют работу СММ ОБСЕ
Новости: Красивые поздравления с Рождеством Христовым 2018 в открытках Красивые поздравления с Рождеством Христовым 2018 в открытках
Добавить комментарий
0