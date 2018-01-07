Биатлон. Где и когда смотреть эстафетные гонки в Оберхофе

В воскресенье, 7 января, в немецком Оберхофе состоятся вторые в сезоне классические эстафеты. После серебра в Хохфильцене, украинская команда вправе рассчитывать на повторение успеха и на этот раз.

Начало женской эстафеты в 12.30 по киевскому времени, а мужчины же начнут в 15.30. Прямые трансляции гонок можно посмотреть на "UA:Перший"

Заболевшую Валю Семеренко в составе украинской четверки заменила Анастасия Меркушина, которая выступит на первом этапе. Остальные девушки остались на своих позициях. Главными соперниками украинок будут традиционно сильные сборные Германии и Франции.