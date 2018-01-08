Биатлон. Комментарии призеров мужской гонки преследования в Оберхофе

Мартен Фуркад

Вчера вечером я решил немного поменять привычную тактику и стартовать не так быстро, как обычно. Я знал, что Йоханнес у меня за спиной и его целью будет догнать меня. Поэтому дал ему это сделать, сэкономил силы и в итоге мы получили совершенно другую гонку. Правда, Йоханнес промахнулся на первом огневом, как и я. А это не входило в мои планы. Так, Эмиль оказался впереди и нам пришлось его доганять.

Вчера Эмиль сказал норвежской прессе, что я боюсь норвежскую команду. Должен сказать, что я очень уважаю их, знаю, насколько они сильны - они показывают высокие результаты на каждой неделе и могут победить меня в любой гонке, но я не боюсь их, как и они меня. Я показал им это на последнем рубеже.

Йоханнес Тингнес Бё

На первом круге все шло по плану - мы быстро догнали Мартена и пришли на стрельбище вместе. Да, я промахнулся на первой лежке, но и Мартен тоже допустил ошибку. А вот дальше с каждым огневым я все больше начал отставать и даже не думал о борьбе за победу. Но в итоге я второй! Может, если бы на последней стойке Мартен крутился на пару секунд дольше, я бы и его достал (смеется)!

Даже несмотря на 3 промаха, я доволен гонкой. Чувствую, что сейчас на правильном пути и на следующей неделе все получится еще лучше.

Не ощущал давления со стороны брата, это больше смахивало на игру в кошки-мышки, а мы с ним играем в нее с самого рождения. Знаете, вообще ничего не изменилось - я снова выиграл у него (смеется)!

Тарьей Бё

После спринта я был на расстоянии одного штрафного круга от лидеров, поэтому знал, что у меня будет шанс только если они ошибятся. Конечно, я не думал о борьбе за первое место, но пьедестал был близко. Было даже весело бороться в этой четверке - нужно было показать все, на что способен чтобы получить шанс быть на пьедестале.

Рад быть на пьедестале вместе с Йоханнесом. Знаете, наши родители поднимают дома флаг в честь такого события (улыбается). Мартен сказал мне, что его брат тоже выиграл сегодня на Кубке IBU. Мы все все еще сильны! Подождем возвращения Симона на Кубок мира устроим настоящую семейную битву на Олимпийских играх (смеется)!

Как и все, думаю, первые пять дней рождественских каникул мы потратили на восстановление после тяжелого декабря, ведь если постоянно грузить себя, результаты будут только ухудшаться. Ну а потом мы отправились в Шушен на тренировочный сбор. Теперь видно, что мы проделали там отличную работу. Мартен, судя по всему, тоже времени не терял (смеется)! Так что наши силы все еще равны и борьба продолжается!