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Северная Корея планирует отправить своих спортсменов на Олимпиаду-2018

ОИ-2018
10:26 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Руководство КНДР не будет препятствовать участию своих спортсменов на предстоящих Играх в Южной Корее.

По данным BBC, представители двух стран провели переговоры, находясь в населенном пункте Пханмунджом, который разделен сторонами на две части.

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В Сеуле даже предложили сборным КНДР и Южной Кореи объединиться на предстоящей Олимпиаде, а также устроить людям, которых разделила корейская война, воссоединение семей на открытии столь масштабного спортивного мероприятия.

Реакция представителей Северной Кореи на такие инициативы не уточняется, однако страна планирует отправить на Игры делегацию спортсменов, чиновников, журналистов и болельщиков, несмотря на политические разногласия.

Стоит отметить, что это первые переговоры двух стран за последние два с лишним года. С 2015 года отношения двух Корей только ухудшались из-за испытаний КНДР ядерного оружия.

Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане. Около 2500 спортсменов ориентировочно из 90 стран мира разыграют 102 комплекта медалей в 15 видах спорта.

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Новости спорта, ОИ, Олимпиада, Олимпийские игры, Северная Корея, Южная Корея.
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