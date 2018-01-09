Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Свитолина - победительница турнира WTA в Брисбене Свитолина - победительница турнира WTA в Брисбене
Новости: Дакар-2018: автомобиль Алисии Рейны сгорел во время гонки (Видео) Дакар-2018: автомобиль Алисии Рейны сгорел во время гонки (Видео)
Новости: Волейбол. Юношеская сборная Украины U-18 вышла в финальный этап Евро-2018 Волейбол. Юношеская сборная Украины U-18 вышла в финальный этап Евро-2018
Новости: Мисс Бум-Бум поздравила Коутиньо с переходом в "Барселону" (18+) Мисс Бум-Бум поздравила Коутиньо с переходом в "Барселону" (18+)

Биатлон. Фуркада чуть не убили на тренировке

Мартен Фуркад
11:51 Сегодня Телеграф
ua.tribuna.com

Новости спорта: Мартен Фуркад рассказал о самом страшном эпизоде в своей жизни.

Помню, как Тьерри сказал: «Представьте, что это первая гонка сезона, у вас идет отбор на Кубок Европы, вы приходите на стрельбище, вы дышите, готовите винтовку, вставляете магазин и когда вы готовы, стреляете». Мы стояли перед зеркальной стеной в три ряда, чтобы видеть свои движения. За мной, немного слева, стояла одна из девушек нашей группы.

Биатлон 2017/18: календарь, результаты, все новости

По сигналу Тьерри, мы взяли винтовки, вставили магазины, прицелились и выстрелили перед своими отражениями в зеркале. Обычно мы должны были слышать только щелчок пустого магазина. Сухой «клик». Мне это показалось дурной шуткой, когда я услышал «БАХ». Но подняв глаза, я увидел перед собой разбитое зеркало. Немного выше отражения моей головы.

Мартен Фуркад повторил уникальный рекорд
Мартен Фуркад повторил уникальный рекордЧитать полностью

Я тут же подумал, что я сделал глупость и забыл пулю в своем магазине. Мне уже приходилось допускать такую ошибку. Самая первая вещь, которой тебя учат в биатлоне, это техника безопасности при обращении с огнестрельным оружием. Когда после окончания тренировки ты вынимаешь магазин, ты должен убедиться, что внутри не осталось ни одной пули. Очень быстро это становится рефлексом, и наши тренеры добивались от нас этого автоматизма.

Я думал, что мои рефлексы дали сбой. Но когда я открыл затвор, там не было гильзы. Значит, выстрел был не из моей винтовки. Я обернулся. Девушка за мной как раз проверяла свою винтовку. Я помню это, как замедленную сцену фильма. Гильза, которая падает на пол и отскакивает…

Она забыла вынуть пули из магазина, когда мы уходили с открытого стрельбища, не заметила, что стреляет из заряженной винтовки, и пуля 22 калибра прошла в нескольких сантиметрах от моей головы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Биатлон, Биатлон 2017/18, Мартен Фуркад, Новости биатлона.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Мисс Бум-Бум поздравила Коутиньо с переходом в "Барселону" (18+)

Мисс Бум-Бум поздравила Коутиньо с переходом в "Барселону" (18+)
Самая сексуальная спортсменка года в Казахстане

Самая сексуальная спортсменка года в Казахстане
Ирина Мусейчук - длинноногая модель и девушка игрока "Динамо" Калитвинцева (Фото)

Ирина Мусейчук - длинноногая модель и девушка игрока "Динамо" Калитвинцева (Фото)
Легенды спорта, которые завершили карьеру в 2017-м

Легенды спорта, которые завершили карьеру в 2017-м
Фото дня: Красавица-сестра Андрея Ярмоленко

Фото дня: Красавица-сестра Андрея Ярмоленко
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости других видов спорта

Брынзак рассказал о планах сборной на этап в Рупольдинге Джима резко ответила на критику фанатов за выступление Украины в Оберхофе НХЛ: "Питтсбург" обыграл "Бостон" и другие матчи 7 января

Последние новости

В "Укртрансгазе" рассказали о количестве изъятого газа из ПХГ Северная Корея планирует отправить своих спортсменов на Олимпиаду-2018 Названы cамые ожидаемые кроссоверы 2018 года
Сегодня читают в спорте
01 Ярмоленко отметился шикарным ассистом в товарищеском матче (Видео)
02 Мбокани рассказал, будет ли продлевать контракт с "Динамо"
03 Игрок сборной Украины продолжит карьеру в Польше
04 Соперник "Динамо" одержал разгромную победу в чемпионате Греции (Видео)
05 Представители Паркера и Джошуа близки к завершению сделки по бою
Новости сегодня
11:50 Гвинет Пэлтроу объявила о своей помолвке c Брэдом Фэлчаком
11:38 Нью-Йорк и Сан-Франциско на снимках Эвана Мейера (Фото)
11:33 Тренер "Зенита" может возглавить сборную Италии
11:28 Беларусь, Россия и Литва остались основными поставщиками нефти в Украину
11:25 Компания Acton создала очки, которые снимают и выкладывают видео в соцсети
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украина продолжит защищать в ООН права человека в Крыму Украина продолжит защищать в ООН права человека в Крыму
Новости: Реконструкция Бескидского тоннеля: в УЗ назвали дату открытия Реконструкция Бескидского тоннеля: в УЗ назвали дату открытия
Новости: Посол в ООН разъяснил позицию Украины по Иерусалиму Посол в ООН разъяснил позицию Украины по Иерусалиму
Новости: У берегов США в третий раз за 80 лет замерз Атлантический океан (Видео) У берегов США в третий раз за 80 лет замерз Атлантический океан (Видео)
Добавить комментарий
0