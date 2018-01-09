Биатлон. Фуркада чуть не убили на тренировке

Помню, как Тьерри сказал: «Представьте, что это первая гонка сезона, у вас идет отбор на Кубок Европы, вы приходите на стрельбище, вы дышите, готовите винтовку, вставляете магазин и когда вы готовы, стреляете». Мы стояли перед зеркальной стеной в три ряда, чтобы видеть свои движения. За мной, немного слева, стояла одна из девушек нашей группы.

По сигналу Тьерри, мы взяли винтовки, вставили магазины, прицелились и выстрелили перед своими отражениями в зеркале. Обычно мы должны были слышать только щелчок пустого магазина. Сухой «клик». Мне это показалось дурной шуткой, когда я услышал «БАХ». Но подняв глаза, я увидел перед собой разбитое зеркало. Немного выше отражения моей головы.

Я тут же подумал, что я сделал глупость и забыл пулю в своем магазине. Мне уже приходилось допускать такую ошибку. Самая первая вещь, которой тебя учат в биатлоне, это техника безопасности при обращении с огнестрельным оружием. Когда после окончания тренировки ты вынимаешь магазин, ты должен убедиться, что внутри не осталось ни одной пули. Очень быстро это становится рефлексом, и наши тренеры добивались от нас этого автоматизма.

Я думал, что мои рефлексы дали сбой. Но когда я открыл затвор, там не было гильзы. Значит, выстрел был не из моей винтовки. Я обернулся. Девушка за мной как раз проверяла свою винтовку. Я помню это, как замедленную сцену фильма. Гильза, которая падает на пол и отскакивает…

Она забыла вынуть пули из магазина, когда мы уходили с открытого стрельбища, не заметила, что стреляет из заряженной винтовки, и пуля 22 калибра прошла в нескольких сантиметрах от моей головы.