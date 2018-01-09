Известная биатлонистка объявила о завершении карьеры

Пятикратная чемпионка мира Мари Дорен Абер сообщила, что завершит карьеру по окончании сезона, а также опасается, что может не выступить на Олимпийских играх в Пхенчхане.

"Я долго не показывала таких плохих результатов, я не уверена в себе и не знаю, что нужно сделать, чтобы все исправить. Нахожусь в таком состоянии с октября и пока без улучшений. Не знаю, смогу ли вернуться.

Стоит посмотреть правде в глаза – я не на уровне. Не чувствую себя в состоянии быть высоко, как это было в прошлом году. С 2010 года я не выпадала из топ-10, за исключением сезона с травмой и того, когда я была беременна. Я потеряла свои позиции, не знаю, что делать.

Я задаюсь вопросом насчет своего выступления в Пхенчхане-2018. Не представляла такой ситуации. Я потеряла свою форму, и это влияет на меня психологически. Я не вижу все в черных тонах, но это трудный период в жизни.

До Олимпиады после этапа в Антхольце будет еще три недели, я не теряю надежды.

В сегодняшнем своем состоянии я не получаю удовольствие от спорта. Решение завершить карьеру я приняла еще до начала этого сезона, не хотела говорить прессе об этом. Я не закрывала дверь для того, чтобы вернуться, если выдам хороший сезон.

Но то, как протекает моя жизнь сейчас, не позволит мне вернуться. Есть другие вещи, которые ждут меня дома.

Я хотела бы завершить карьеру в марте. Но если я завершу ее в январе, это будет разочарованием. Все возможно. Но через пару лет это забудется", – приводит слова француженки L’Equipe.

Отметим, что Дорен Абер попала в заявку сборной Франции на этап Кубка мира в Рупольдинге.