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Биатлон. Фуркад и Бе готовы по очереди делить малый "Хрустальный глобус"

Мартен Фуркад и Йоханнес Бе на подиуме в Рупольдинге
22:32 Ср, 10 Январь 2018 Телеграф
isport.ua

Новости спорта: В зачете индивидуальной гонки два спортсмена набрали одинаковое количество очков.

По итогам мужской индивидуальной гонки в Рупольдинге должен был определится обладатель "Малого хрустального глобуса" в этой дисциплине, поскольку в календаре запланировано в сезоне только две индивидуалки, а Олимпийские игры не идут в зачет Кубка мира.

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Но в итоге награду разделили Мартен Фуркад и Йоханнес Бе. И француз, и норвежец набрали по 108 очков, вдвоем заняв первое место.

"Сегодня мы с Йоханнесом оба победили в борьбе за Малый хрустальный Глобус. Не уверен, что такая ситуация предусмотрена правилами. Думаю, нам нужно обсудить это с организаторами. Может, Йоханнес захочет поочередно владеть наградой - неделю у меня, неделю у него (смеется), а, может, нам выдадут два Глобуса. Подождем – увидим", - сказал после финиша Фуркад.

"Я еще никогда не выигрывал Глобусов, такая награда станет для меня первой и я очень этому рад! Даже не расстроюсь, если придется делиться им с Мартеном (смеется)! А может, у организаторов завалялся лишний и тогда у меня будет собственный Малый хрустальный Глобус", - в свою очередь заявил Бе.

Напомним, в Эстерсунде победу одержал Бе, а Фуркад стал третьим. На нынешнем этапе в Рупольдинге француз и норвежец поменялись местами.

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