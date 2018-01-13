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Биатлон. Где и когда смотреть женскую эстафету в Рупольдинге

Биатлон
11:58 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Состав сборной Украины на эстафету в Рупольдинге - сестры Семеренко, Юлия Джима и Анастасия Меркушина.

Сегодня в немецком Рупольдинге состоится женская эстафета. Эта гонка станет последней эстафетой перед Олимпийскими играми в Пхенчхане. Об этом сообщает XSport.

За последние годы только несколько раз в четвертом этапе за сборную Украины бежала не капитан команды Елена Пидгрушная. Последний раз это случилось в Поклюке в 2016 году, когда Елену заменила 23-летняя Анастасия Меркушина. Вот и на этот раз из-за нестабильных результатов в личных гонках тренеры решили дать отдохнуть Пидгрушной, а на последний этап заявили Меркушину.

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Вместе с Настей эстафетную гонку побегут три олимпийские чемпионки. На первом этапе за сборную Украины выступит Валя Семеренко, на привычном для себя втором этапе возьмет старт Юлия Джима, а третий этап тренеры доверили Вите Семеренко, которая в Рупольдинге не бежала индивидуальную гонку.

Отметим, что уже в третей эстафете с начала сезона сборная Украины выступает разным составом. В Хохфильцене «серебро» взяла наша золотая четверка Игр в Сочи, а в Оберхофе украинки стали 5-ми с Меркушиной на первом этапе, но без Вали Семеренко.

Прямая трансляция женской эстафеты на телеканалах UA:Перший и Eurosport. Начало в 15:25.

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