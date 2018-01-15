Состав сборной Украины по биатлону на Олимпиаду-2018
Новости спорта: Государственный тренер сборной Украины по биатлону Евгений Колупаев рассказал, что состав сборной Украины по биатлону известен на 90 процентов.
Государственный тренер сборной Украины по биатлону Евгений Колупаев назвал примерный состав сборной Украины на Олимпийские игры 2018.
"Состав на Олимпийские Игры, думаю, что процентов на 90 могу вам сказать. У меня, как раз список лежит, давайте я вам зачитаю:
Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Вита Семеренко, Валя Семеренко, Анастасия Меркушина и Ирина Варвинец. Шесть женщин.
Мужчины: Сергей Семенов, Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Владимир Семаков, Руслан Ткаленко. У нас такая квота: шесть и пять.
Состав еще может меняться. У нас квота не именная, а квота по количеству. Так, что, если кто-то заболеет, то поменять мы можем. На сегодняшний день, состав такой. Завтра будет комитет, который его будет утверждать. Завтра Владимир Михайлович Брынзак его подпишет и все", – рассказал Колупаев XSPORT.