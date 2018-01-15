Состав сборной Украины по биатлону на Олимпиаду-2018

Государственный тренер сборной Украины по биатлону Евгений Колупаев назвал примерный состав сборной Украины на Олимпийские игры 2018.

"Состав на Олимпийские Игры, думаю, что процентов на 90 могу вам сказать. У меня, как раз список лежит, давайте я вам зачитаю:

Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Вита Семеренко, Валя Семеренко, Анастасия Меркушина и Ирина Варвинец. Шесть женщин.

Мужчины: Сергей Семенов, Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Владимир Семаков, Руслан Ткаленко. У нас такая квота: шесть и пять.

Состав еще может меняться. У нас квота не именная, а квота по количеству. Так, что, если кто-то заболеет, то поменять мы можем. На сегодняшний день, состав такой. Завтра будет комитет, который его будет утверждать. Завтра Владимир Михайлович Брынзак его подпишет и все", – рассказал Колупаев XSPORT.