Пятеро украинских саночников выступят на Олимпиаде-2018
Новости спорта: Пятеро саночников в 4-х видах программы представят Украину на зимних Олимпийских играх-2018.
Лицензии на зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане завоевали Андрей Мандзий, Антон Дукач, Елена Шмухова и экипаж Александр Оболончик/Роман Захаркив. Об этом сообщает XSPORT.
Таким образом, сборная Украины будет представлена в четырех видах программы: мужская одиночка, женская одиночка, двойка и командная эстафета.
Для Захаркива Олимпийские игры-2018 станут третьими в карьере. В 2010 году он выступал в паре сТарасом Сенькивым.
Напомним, вчера сообщалось, что скелетонист Владислав Гераскевич завоевал путевку на Игры-2018 и стал первым представителем Украины, который выступит на Олимпиаде в этом виде спорта. Олимпийские игры-2018 пройдут в корейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.