Пятеро украинских саночников выступят на Олимпиаде-2018

Лицензии на зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане завоевали Андрей Мандзий, Антон Дукач, Елена Шмухова и экипаж Александр Оболончик/Роман Захаркив. Об этом сообщает XSPORT.

Таким образом, сборная Украины будет представлена в четырех видах программы: мужская одиночка, женская одиночка, двойка и командная эстафета.

Для Захаркива Олимпийские игры-2018 станут третьими в карьере. В 2010 году он выступал в паре сТарасом Сенькивым.

Напомним, вчера сообщалось, что скелетонист Владислав Гераскевич завоевал путевку на Игры-2018 и стал первым представителем Украины, который выступит на Олимпиаде в этом виде спорта. Олимпийские игры-2018 пройдут в корейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.