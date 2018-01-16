Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Манчестер Юнайтед" разгромил "Сток Сити" (Видео) "Манчестер Юнайтед" разгромил "Сток Сити" (Видео)
Новости: Джошуа - Паркер: как прошла первая встреча боксеров (Видео) Джошуа - Паркер: как прошла первая встреча боксеров (Видео)
Новости: Цуренко одержала волевую победу на старте Australian Open Цуренко одержала волевую победу на старте Australian Open
Новости: Дочь хоккеиста Уэйна Гретцки позирует в купальнике на Гавайях (Фото) Дочь хоккеиста Уэйна Гретцки позирует в купальнике на Гавайях (Фото)

Пятеро украинских саночников выступят на Олимпиаде-2018

Пятеро саночников в 4-х видах программы представят Украину на зимних Олимпийских играх-201
22:11 Вт, 16 Январь 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook НОК Украины

Новости спорта: Пятеро саночников в 4-х видах программы представят Украину на зимних Олимпийских играх-2018.

Лицензии на зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане завоевали Андрей Мандзий, Антон Дукач, Елена Шмухова и экипаж Александр Оболончик/Роман Захаркив. Об этом сообщает XSPORT.

Таким образом, сборная Украины будет представлена в четырех видах программы: мужская одиночка, женская одиночка, двойка и командная эстафета.

Для Захаркива Олимпийские игры-2018 станут третьими в карьере. В 2010 году он выступал в паре сТарасом Сенькивым.

Напомним, вчера сообщалось, что скелетонист Владислав Гераскевич завоевал путевку на Игры-2018 и стал первым представителем Украины, который выступит на Олимпиаде в этом виде спорта. Олимпийские игры-2018 пройдут в корейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Олимпиада-2018, Олимпийские игры, Пхенчхан-2018, Санный спорт.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Дочь хоккеиста Уэйна Гретцки позирует в купальнике на Гавайях (Фото)

Дочь хоккеиста Уэйна Гретцки позирует в купальнике на Гавайях (Фото)
"Дакар-2018": яркие моменты 5-го этапа (Фото)

"Дакар-2018": яркие моменты 5-го этапа (Фото)
"Дакар-2018": яркие моменты 4-го этапа (Фото)

"Дакар-2018": яркие моменты 4-го этапа (Фото)
Фото дня. Сногсшибательная красотка, по которой фанатеет именитый Дрогба

Фото дня. Сногсшибательная красотка, по которой фанатеет именитый Дрогба
"Дакар-2018": яркие моменты 3-го этапа (Фото)

"Дакар-2018": яркие моменты 3-го этапа (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости других видов спорта

Хоккей. Сборная Швеции назвала состав на Олипиаду-2018 Биатлон. Состав сборной Франции на этап Кубка мира в Антхольце Ронда Роузи подписала контракт с WWE

Последние новости

Ученые сфотографировали "трапезу" черной дыры Суицид на железной дороге: сообщение между Лондоном и Парижем приостановлено Посол США в Украине не находит нарушения закона в действиях НАБУ
Сегодня читают в спорте
01 Джошуа о своем "стеклянном" подбородке
02 "Манчестер Сити" подпишет Фреда до начала чемпионата мира-2018
03 Перес разрешил агенту Роналду искать новый клуб
04 "Донбасс" добыл рекордную победу в чемпионате Украины
05 Роналду - игрокам "Реала": Лига чемпионов и Кубок Испании - наши приоритеты
Новости сегодня
00:52 Удивительные перевоплощения актеров ради фильмов (Фото)
00:17 Что необходимо знать о штрафах, связанных с налогом на недвижимость
23:44 Коллекция очень смешных снимков о страданиях мужчин во время шопинга
23:32 Что произойдет, если в двигатель автомобиля залить жидкий азот (Видео)
23:27 Перес разрешил агенту Роналду искать новый клуб
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Гройсман пообещал поддержать инвестициями научное сообщество Гройсман поддержит инвестициями научное сообщество
Новости: Выборы в РФ: Навальный пожаловался в Конституционный Суд Навальный пожаловался в Конституционный Суд
Новости: В НКРЭКУ отметили значительное подорожание газа для населения В НКРЭКУ отметили подорожание газа для населения
Новости: История медицины: эксперимент Розенхана, который перевернул мир психиатрии История медицины: эксперимент Розенхана, который перевернул мир психиатрии
Добавить комментарий
0