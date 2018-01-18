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Где смотреть биатлон: расписание трансляций 6-го этапа Кубка мира в Антхольце

Биатлон
12:22 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Расписание трансляций 6-го этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце (18.01 - 21.01).

На этой неделе, с 18 по 21 января, в итальянском Антхольце пройдет шестой этап Кубка мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону 2017/2018: расписание и результаты

Четверг, 18 января. Спринт 7.5 км, женщины

МатчТВ 15:05 - 16:45 live

Беларусь 5 15:05 - 16:40 live

ARD 15:05 - 16:35 live

УТ-1 15:10 - 16:55 live

Евроспорт 15:30 - 16:45 live

Пятница, 19 января. Спринт 10 км, мужчины

МатчТВ 15:05 - 16:45 live

Беларусь 5 15:05 - 16:30 live

ARD 15:05 - 16:30 live

УТ-1 15:10 - 16:55 live

Евроспорт 15:30 - 16:45 live

Суббота, 20 января. Гонка преследования 10 км, женщины

МатчТВ 14:05 - 14:55 live

ARD 14:05 - 14:55 live

УТ-1 14:10 - 15:00 live

Беларусь 2 14:10 - 15:05 live

Евроспорт 18:45 - 19:30

Суббота, 20 января. Гонка преследования 12,5 км, мужчины

Евроспорт 15:45 - 16:45 live

МатчТВ 15:50 - 16:40 live

Беларусь 5 15:50 - 16:40 live

УТ-1 15:55 - 17:05 live

ARD 15:55 - 16:40 live

Воскресенье, 21 января. Масс-старт 12,5 км, женщины

МатчТВ 13:20 - 14:20 live

Беларусь 5 13:20 - 14:10 live

ARD 13:20 - 14:10 live

УТ-1 13:25 - 14:20 live

Евроспорт 16:30 - 17:00 live

Воскресенье, 21 января. Масс-старт 15 км, мужчины

МатчТВ 15:35 - 16:35 live

Беларусь 5 15:35 - 16:25 live

УТ-1 15:40 - 16:55 live

ARD 15:40 - 16:25 live

Евроспорт 15:45 - 16:30

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Новости спорта, Биатлон, Биатлон 2017/18, Кубок мира по биатлону, Новости биатлона.
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