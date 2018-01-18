Где смотреть биатлон: расписание трансляций 6-го этапа Кубка мира в Антхольце
Новости спорта: Расписание трансляций 6-го этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце (18.01 - 21.01).
На этой неделе, с 18 по 21 января, в итальянском Антхольце пройдет шестой этап Кубка мира по биатлону.
Кубок мира по биатлону 2017/2018: расписание и результаты
Четверг, 18 января. Спринт 7.5 км, женщины
МатчТВ 15:05 - 16:45 live
Беларусь 5 15:05 - 16:40 live
ARD 15:05 - 16:35 live
УТ-1 15:10 - 16:55 live
Евроспорт 15:30 - 16:45 live
Пятница, 19 января. Спринт 10 км, мужчины
МатчТВ 15:05 - 16:45 live
Беларусь 5 15:05 - 16:30 live
ARD 15:05 - 16:30 live
УТ-1 15:10 - 16:55 live
Евроспорт 15:30 - 16:45 live
Суббота, 20 января. Гонка преследования 10 км, женщины
МатчТВ 14:05 - 14:55 live
ARD 14:05 - 14:55 live
УТ-1 14:10 - 15:00 live
Беларусь 2 14:10 - 15:05 live
Евроспорт 18:45 - 19:30
Суббота, 20 января. Гонка преследования 12,5 км, мужчины
Евроспорт 15:45 - 16:45 live
МатчТВ 15:50 - 16:40 live
Беларусь 5 15:50 - 16:40 live
УТ-1 15:55 - 17:05 live
ARD 15:55 - 16:40 live
Воскресенье, 21 января. Масс-старт 12,5 км, женщины
МатчТВ 13:20 - 14:20 live
Беларусь 5 13:20 - 14:10 live
ARD 13:20 - 14:10 live
УТ-1 13:25 - 14:20 live
Евроспорт 16:30 - 17:00 live
Воскресенье, 21 января. Масс-старт 15 км, мужчины
МатчТВ 15:35 - 16:35 live
Беларусь 5 15:35 - 16:25 live
УТ-1 15:40 - 16:55 live
ARD 15:40 - 16:25 live
Евроспорт 15:45 - 16:30