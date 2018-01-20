Биатлон. Сегодня в Антхольце пройдут гонки преследования

В женском персьюте на 10 км, который начнется в 14.15 по киевскому времени, Украину представят Вита Семеренко (22-й стартовый номер) с отставанием 1 минуту 21 секунду и Ирина Варвинец (32) - отставание 1 минута 40 секунд.

В 16.00 в мужской гонке преследования на 12,5 км также с четырмя огневыми рубежами Владимир Семаков уйдет на дистанцию 12-м, отставая от лидера 1 минуту 42 секунды, Дмитрий Пидручный - 44-м (2 минуты 24 секунды).

21 января в Антхольце пройдут женская и мужская гонки с массовым стартом.