Стипе Миочич: Мои руки будут подняты

О словах Уайта, что они сталкивались лбами.

«Ну это бизнес. Мы не можем быть друзьями. О каком столкновении головами он говорит? Я не знаю, что он имеет ввиду. Я думал — мы просто вели переговоры. Мы и не должны быть лучшими друзьями типа: «Привет! Так рад тебя видеть!». Если он сказал столкнулись лбами — прекрасно. Все нормально. Он же мне писал недавно, когда я был на игре Кливленда, мы с ним пошутили немного. Я дружелюбный человек».

О сравнении Нганну с Майком Тайсоном.

«Да все нормально. Люди часто не отдают мне должное, но я делаю свое дело. Они потом снова находят отговорки, почему я победил. Я просто выхожу и выигрываю — это то, что я делаю».

О том сделает ли его величайшим тяжеловесом в истории то, что он может установить рекорд по количеству защит титула в тяжелом весе.

«Да я не знаю. Может быть, может и нет. Что тут говорить».

О предсказании на исход боя

«Мои руки будут подняты».