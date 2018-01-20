Стипе Миочич: Мои руки будут подняты
Новости спорта: Чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич дал небольшое интервью Ариэлю Хелванни после заключительной пресс-конференции, посвященной шоу UFC 220.
О словах Уайта, что они сталкивались лбами.
«Ну это бизнес. Мы не можем быть друзьями. О каком столкновении головами он говорит? Я не знаю, что он имеет ввиду. Я думал — мы просто вели переговоры. Мы и не должны быть лучшими друзьями типа: «Привет! Так рад тебя видеть!». Если он сказал столкнулись лбами — прекрасно. Все нормально. Он же мне писал недавно, когда я был на игре Кливленда, мы с ним пошутили немного. Я дружелюбный человек».
О сравнении Нганну с Майком Тайсоном.
«Да все нормально. Люди часто не отдают мне должное, но я делаю свое дело. Они потом снова находят отговорки, почему я победил. Я просто выхожу и выигрываю — это то, что я делаю».
О том сделает ли его величайшим тяжеловесом в истории то, что он может установить рекорд по количеству защит титула в тяжелом весе.
«Да я не знаю. Может быть, может и нет. Что тут говорить».
О предсказании на исход боя
«Мои руки будут подняты».