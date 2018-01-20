Фристайл: украинец Абраменко - второй на этапе Кубка мира

Украинский акробат Александр Абраменко впервые за практически два года поднялся на подиум на этапе Кубка мира, финишировав вторым в Лэйк Плесиде, и тем самым фактически гарантировал себе путевку на Олимпиаду.

Американские этапы Кубка мира были решающими для украинского акробата — для успешной квалификации на Олимпиаду ему надо было показывать максимальные результаты, чтобы не обращать внимание на соперников. На предыдущем этапе Кубка мира Абраменко финишировал седьмым, что позволило ему «заскочить» на одно из последних мест в предварительном списке тех, кто квалифицировался на Игры.

На этапе в Лэйк Плесиде Александр и вовсе снял все вопросы. В квалификации он показал лучший результат, без проблем отобравшись в финал. В финале он прыгнул с третьим результатом, отобравшись в суперфинал, ну а там уступил только китаянцу Цзя Цзуньяну. Таким образом Абраменко занял второе место, набрав в суперфинале 123.45 очков.

Этот подиум стал для него первым с февраля 2016 года, когда он занял второе место на этапе в Дир-Вэлли. Всего же для Абраменко это восьмой подиум на этапах Кубка мира — и третья серебряная медаль.

Второе место принесло украинцу 80 рейтинговых очков, что больше, чем у него было до старта в Лэйк Плесиде. Теперь в активе Абраменко 158 очков и уверенная позиция в борьбе за олимпийскую лицензию.

Выступала в Лэйк Плесиде также украинка Ольга Полюк, но она заняла в квалификации 16-е место и не сумела пройти в финальную часть соревнований. Тем не менее, олимпийская лицензия от Полюк никуда не денется — она давно создала себе необходимую фору для успешного отбора.