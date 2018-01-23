Вита Семеренко: Я бы лучше прямиком летела в Казахстан, а не в Украину
Новости спорта: Украинская биатлонистка поделилась состоянием девушек в сборной перед выступлением на Олимпиаде.
Вита Семеренко рассказала в каком состоянии женская сборная подходит к сборам в Казахстане перед Олимпиадой в Пхенчхане.
Биатлонистка также сказала, что не очень довольна тем, что сборная прибыла в Киев на один день.
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"У меня даже не было мыслей побыть подольше в Киеве. Мы знаем, к чему мы готовимся, к какому старту. У нас все распланировано. Если честно, я бы лучше прямиком летела в Казахстан и не делала этот перелет в Украину.
Что касается состояния, то после вируса остались небольшие симптомы у девочек – у Юли (Джимы - ред.) и у Насти (Меркушиной - ред.), но надеюсь, что в Казахстане к первым дням сбора они будут в строю, и мы будем готовиться к стартам", - сказала Семеренко в интервью UA: Біатлон.
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Также Семеренко заверила, что после Олимпиады продолжит выступления на Кубке мира.