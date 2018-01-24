Биатлон. Украинцы провалили индивидуальную гонку на чемпионате Европы
Новости спорта: Украинские биатлонисты не попали даже в топ-30 индивидуальной гонки на чемпионате Европы, показав как плохую скорость, так и плохую стрельбу.
Основной состав сборной Украины в индивидуальной гонке представлял Сергей Семенов, для которого Евро возможность набрать форму после перерыва в выступлениях. Артем Тищенко и Артем Прима, которые также были заявлены на гонку, не стартовали.
Ожидаемо лучший результат среди украинцев показал Семенов, но 3-кратный призер индивидуалок на чемпионатах Европы не попал даже в топ-30. У Семенова четыре промаха и отставание в более чем четыре минуты от победителя. Сергей также не впечатлил ходом, особенно много проиграв на последнем круге дистанции. Но слабую скорость Семенов компенсировал быстрой работой на рубеже — украинец показал лучшую скорострельность в гонке.
Руслан Ткаленко с тремя промахами проиграл Семенову 40 секунд, а Тарас Лесюк — полторы минуты. У Андрея Доценко худший результат среди украинцев: четыре промаха, но аж шесть с половиной минут отставания от победителя и более двух минут от Семенова.
Чемпионом Европы неожиданно стал 21-летний австриец Феликс Ляйнтер, для которого это первый подобный успех на взрослом уровне. Ляйтнер совершил одну ошибку на последней стрельбе, но ходом показал третий результат, что позволило ему с запасом выиграть золото.
Серебро добыл чех Томаш Крупчик, который также заработал одну минуту штрафа. На последнем километре бронзу потерял Красимир Анев из Болгарии — его обошел немец Филипп Хорн.
Француз Жан Гийом Беатрикс и россиянин Алексей Волков, которые считалась фаворитами гонки, финишировали в третьем десятке.
Результаты гонки:
1. Феликс Ляйтнер (Австрия, 0+0+0+1) 53:32:8
2. Томаш Крупчик (Чехия, 0+0+0+1) +43.0
3. Филипп Хорн (Германия, 1+0+0+0) +56.6
4. Красимир Анев (Болгария, 0+0+1+1) +1:00.9
…
34. Сергей Семенов (1+0+2+1) +4:15.9
43. Руслан Ткаленко (1+0+0+2) +4:55.7
48. Тарас Лесюк (0+1+0+2) +5:40.5
59. Андрей Доценко (0+2+1+1) +6:30.3
Артем Тищенко — не стартовал
Артем Прима — не стартовал