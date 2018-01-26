Биатлон. Прима занял 5-е место в спринте на чемпионате Европы

Первый результат показал Андрей Расторгуев. Биатлонист из Латвии был быстрейшим на дистанции, и даже круг штрафа не помешал ему завоевать золото. Второе место досталось Александру Логинову, а третье – Красимиру Аневу.

Среди украинцев лучшим оказался Артем Прима. Наш спортсмен досадно упал на последнем круге и сумел занять лишь пятую позицию.

Дмитрию Пидручному выиграть медаль помешал обидный промах последним выстрелом – у него восьмой результат. Но оба вполне способны бороться за награды в субботней гонке преследования.

ЧЕ-2018. Риднау

Спринт. Мужчины

1. Андрей Расторгуев (0+1) 24:03,0

2. Александр Логинов (1+0) +5,5

3. Красимир Анев (0+0) +24,5

...

5. Артем Прима (0+0) +38,6

8. Дмитрий Пидручный (0+1) +47,9

29. Сергей Семенов (0+1) +1:35,7

36. Руслан Ткаленко (2+0) +1:46,0

63. Артем Тищенко (1+0) +2:26,2

80. Андрей Доценко (2+0) +2:50,8