Биатлон. Прима занял 5-е место в спринте на чемпионате Европы
Новости спорта: На чемпионате Европы, который проходит в итальянском Риднау, завершилась спринтерская гонка среди мужчин.
Первый результат показал Андрей Расторгуев. Биатлонист из Латвии был быстрейшим на дистанции, и даже круг штрафа не помешал ему завоевать золото. Второе место досталось Александру Логинову, а третье – Красимиру Аневу.
Среди украинцев лучшим оказался Артем Прима. Наш спортсмен досадно упал на последнем круге и сумел занять лишь пятую позицию.
Дмитрию Пидручному выиграть медаль помешал обидный промах последним выстрелом – у него восьмой результат. Но оба вполне способны бороться за награды в субботней гонке преследования.
ЧЕ-2018. Риднау
Спринт. Мужчины
1. Андрей Расторгуев (0+1) 24:03,0
2. Александр Логинов (1+0) +5,5
3. Красимир Анев (0+0) +24,5
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5. Артем Прима (0+0) +38,6
8. Дмитрий Пидручный (0+1) +47,9
29. Сергей Семенов (0+1) +1:35,7
36. Руслан Ткаленко (2+0) +1:46,0
63. Артем Тищенко (1+0) +2:26,2
80. Андрей Доценко (2+0) +2:50,8