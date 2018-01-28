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Биатлон. Украина - вторая в медальном зачете чемпионата Европы

Сборная Украины по биатлону выиграла смешанную эстафету
22:33 Вс, 28 Январь 2018 Телеграф
isport.ua
Фото: Твиттер IBU_CUP

Новости спорта: Украинские биатлонисты выиграли три медали из которых два золота.

На чемпионате Европы по биатлону, который завершился в итальянском Риднау, сборная Украины завоевала три медали.

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Главной героиней в составе нашей команды стала Ирина Варвинец, которая победила в спринте, а потом завоевала серебро в гонке преследования.

Плюс не без участие Варвинец обошлась и победа в смешанной эстафете, где также выступили Юлия Журавок, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.

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В медальном зачете чемпионата Европы Украина заняла второе место вслед за Францией, у которой два золота, два серебра и одна бронза.

Третье место в медальном зачете заняла Россия с одним золотом, двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями.

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