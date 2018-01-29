Олимпиада в Пхенчхане станет рекордной по количеству участников

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане установят рекорд по количеству участников, которые выступят в соревнованиях.

Накануне истек срок подачи заявок. В итоге свое участие в Олимпиаде подтвердили 2925 спортсменов из 92 стран.

Отметим, что впервые на Зимнюю Олимпиаду приедут команды Малайзии, Сингапура, Эквадора, Эритреи, Нигерии и Косово.

Самую большую команду олимпийцев представили США – 242 спортсмена, на втором месте Канада – 226 спортсменов.

Украина по на данный момент будет представлена минимум 32 спортсменами, но официально НОК должен огласить количество и имена спортсменов 30 января, так что есть вероятность, что представительство увеличится в санном спорте, лыжных гонках или лыжном двоеборье.

Добавим, что Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля. В 15 видах спорта будут разыграны 102 комплекта наград.