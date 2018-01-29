Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Победа Усика над Бриедисом: два чемпионских пояса и выход в финал WBSS Самая важная победа Усика в карьере (Фото+Видео)
Новости: Футзал: где смотреть Евро-2018 в Украине Футзал: где смотреть Евро-2018 в Украине
Новости: Сборная Украины выиграла смешанную эстафету на чемпионате Европы по биатлону Сборная Украины выиграла смешанную эстафету на чемпионате Европы по биатлону
Новости: Гандбол. Сборная Испании выиграла чемпионат Европы-2018 Гандбол. Сборная Испании выиграла чемпионат Европы-2018
X

Олимпиада в Пхенчхане станет рекордной по количеству участников

Олимпийские игры
12:56 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: В Играх примут участие 2925 спортсменов.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане установят рекорд по количеству участников, которые выступят в соревнованиях.

Накануне истек срок подачи заявок. В итоге свое участие в Олимпиаде подтвердили 2925 спортсменов из 92 стран.

Порошенко пожелал украинским спортсменам наилучших результатов на Олимпиаде-2018

Отметим, что впервые на Зимнюю Олимпиаду приедут команды Малайзии, Сингапура, Эквадора, Эритреи, Нигерии и Косово.

Самую большую команду олимпийцев представили США – 242 спортсмена, на втором месте Канада – 226 спортсменов.

Украина по на данный момент будет представлена минимум 32 спортсменами, но официально НОК должен огласить количество и имена спортсменов 30 января, так что есть вероятность, что представительство увеличится в санном спорте, лыжных гонках или лыжном двоеборье.

Добавим, что Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля. В 15 видах спорта будут разыграны 102 комплекта наград.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Cборная Украины, Новости олимпийских игр, Олимпийские игры, Пхенчхан.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Слезы Федерера и другие фото финала Australian Open-2018

Слезы Федерера и другие фото финала Australian Open-2018
Усик - Бриедис: яркие моменты тяжелой победы украинца (Фото)

Усик - Бриедис: яркие моменты тяжелой победы украинца (Фото)
Все тату Александра Усика (Фото)

Все тату Александра Усика (Фото)
Яркие моменты финала Australian Open 2018 Халеп - Возняцки

Яркие моменты финала Australian Open 2018 Халеп - Возняцки
Усик - Бриедис: как проходила финальная пресс-конференция перед боем (Фото)

Усик - Бриедис: как проходила финальная пресс-конференция перед боем (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости других видов спорта

Гандбол. Сборная Испании выиграла чемпионат Европы-2018 Биатлон. Украина - вторая в медальном зачете чемпионата Европы Сборная Украины по футзалу нацелилась на медали чемпионата Европы-2018

Последние новости

Эстония хочет отказаться от летнего времени Под контролем алгоритма: израильский ученый о влиянии технологий на человечество В Ивано-Франковске реконструировали бой под Крутами (Видео)
Сегодня читают в спорте
01 Тренер Усика: Мы увидели неофициальный финал в тяжелом весе
02 Усик поднялся в рейтинге лучших боксеров мира
03 Журналист сравнил бой Усик - Бриедис с поединком Головкин - Альварес
04 Форвард "Шахтера" продолжит карьеру в России
05 Месси - о последних неудачах "Реала" и взаимоотношениях с Роналду
Новости сегодня
14:02 Google начала продавать камеру Clips
14:02 Банду из бывших бойцов АТО будут судить на Буковине
13:57 Усик высказал свое мнение о возможном бое Ломаченко и Пакьяо
13:50 Уморительные случаи, когда попросить прохожих сделать фото было не лучшим решением
13:50 Ученые выразили протест после запуска самого яркого спутника
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко одобрил закон о допуске иностранных ВС в Украину Порошенко одобрил допуск иностранных ВС в Украину
Новости: В ближайшие десять лет не будет повышения пенсионного возраста В ближайшие десять лет не будет повышения пенсионного возраста
Новости: В Кабуле произошла новая серия взрывов В Кабуле произошла новая серия взрывов
Новости: Сегодня православные христиане отмечают сплошную седмицу Сегодня православные христиане отмечают сплошную седмицу
Добавить комментарий
0