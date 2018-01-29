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Волейбол. Определились финалисты Кубка Украины среди женщин

ВК Химик
13:26 Сегодня Телеграф
Спорт Арена
Фото: ВК Химик

Новости спорта: В двух полуфиналах с разным уровнем борьбы определились финалисты Кубка Украины по волейболу среди женщин - Галичанка из Тернополя и Химик из Южного.

Противостояние Галичанки-ТНЕУ и Волыни-Университет получилось просто невероятно захватывающим. Обе команды выиграли по одной встрече со счетом 3:2, после чего победитель противостояния решался в золотом сете, который закончился в пользу тернополянок.

Галичанка выиграла первый матч, несмотря на то, что проиграла два первых сета гостьям из Луцка. Команде Виктора Туркулы удалось показать большую волю к победе, тогда как Волыни, видимо, просто не хватило сил больше, чем на два сета.

Во второй игре было еще больше напряжения, эмоций и борьбы. В каждой партии была борьба, дважды счет переходил на 25, и на этот раз победителем стала Волынь.

Однако в золотом сете победа досталась команде из Тернополя — 15:11.

В другой паре очевидным фаворитом в матче против Орбиты из Запорожья был как раз Химик. Обе игры закончились победой команды Андрея Романовича со счетом 3:0, а Орбита могла лишь ситуативно зацепиться за борьбу. В первой игре запорожанки заходили в концовку с преимуществом в первых двух сетах, во второй игре — в первом. Но каждый раз Химик за счет класса справлялся с противником, после чего в следующих сетах добивался легкой победы.

Галичанка-ТНЕУ-ГАДЗ — Волынь-Университет-ОДЮСШ — 3:2 (23:25, 21:25, 25:13, 25:18, 15:8)
Волынь-Университет-ОДЮСШ — Галичанка-ТНЕУ-ГАДЗ — 3:2 (21:25, 26:24, 27:25, 21:25, 15:10)
Золотой сет
Галичанка-ТНЕУ-ГАДЗ — Волынь-Университет-ОДЮСШ — 15:11

Орбита-ЗНУ-ОДЮСШ — Химик — 0:3 (22:25, 23:25, 17:25)
Химик — Орбита-ЗНУ-ОДЮСШ — 3:0 (26:24, 25:11, 25:9)

Как и год назад, в решающем матче Кубка сыграют Химик и Галичанка-ТНЕУ. Финал будет сыгран в Черкассах 17 февраля. В этом же день в мужском финале сыграют Барком-Кажаны и Локомотив.

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Новости спорта, ВК Галичанка, ВК Химик, Волейбол, Кубок Украины, Новости волейбола.
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