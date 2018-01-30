Биатлон на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане
Новости спорта: Представляем виды спорта на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане: биатлон.
XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в городе Пхёнчхане, Республика Корея.
Сборная Украины по биатлону имеет неплохие шансы побороться за медали на зимних Олимпийских играх.
Наша команда считается одной из фавориток на попадание в призы на предстоящей Олимпиаде.
Сборная Украины
Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артём Прима, Владимир Семаков, Сергей Семёнов, Артём Тищенко
Женщины: Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная, Валентина Семеренко, Вита Семеренко
Биатлонные соревнования в Южной Корее будут разбиты на 13 дней (10-23 февраля). Они включают в себя четыре одиночных гонки у женщин и мужчин, а также две командные дисциплины — смешанная и классическая эстафета.
Олимпиада-2018: календарь, результаты, все новости
Олимпиада 2018, Пхенчхан
Расписание и дисциплины олимпиады (биатлона) 2018
10 - 23 февраля 2018
|ДАТА
|ВРЕМЯ
|ГОНКА
|10.02.2018
|14:15
|Спринт, женщины
|11.02.2018
|14:15
|Спринт, мужчины
|12.02.2018
|13:10
|Гонка преследования, женщины
|12.02.2018
|15:00
|Гонка преследования, мужчины
|14.02.2018
|14:05
|Индивидуальная гонка, мужчины
|15.02.2018
|14:00
|Индивидуальная гонка, женщины
|17.02.2018
|14:15
|Масс-старт, женщины
|18.02.2018
|14:15
|Масс-старт, мужчины
|20.02.2018
|14:15
|Смешанная эстафета
|22.02.2018
|14:15
|Эстафета, женщины
|23.02.2018
|14:15
|Эстафета, мужчины
*Время киевское
Очень опасная трасса в Пхенчхане, на которой в прошлом году было слишком много падений.
Стадион называется Альпензия, и вмещает в себя 26500 зрителей.
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