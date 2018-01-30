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Биатлон на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане

Биатлон
13:32 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: Представляем виды спорта на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане: биатлон.

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в городе Пхёнчхане, Республика Корея.

Сборная Украины по биатлону имеет неплохие шансы побороться за медали на зимних Олимпийских играх.

Наша команда считается одной из фавориток на попадание в призы на предстоящей Олимпиаде.

Сборная Украины

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артём Прима, Владимир Семаков, Сергей Семёнов, Артём Тищенко

Женщины: Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная, Валентина Семеренко, Вита Семеренко

Биатлонные соревнования в Южной Корее будут разбиты на 13 дней (10-23 февраля). Они включают в себя четыре одиночных гонки у женщин и мужчин, а также две командные дисциплины — смешанная и классическая эстафета.

Олимпиада-2018: календарь, результаты, все новости

Олимпиада 2018, Пхенчхан

Расписание и дисциплины олимпиады (биатлона) 2018

10 - 23 февраля 2018

ДАТА ВРЕМЯ ГОНКА
10.02.2018 14:15 Спринт, женщины
11.02.2018 14:15 Спринт, мужчины
12.02.2018 13:10 Гонка преследования, женщины
12.02.2018 15:00 Гонка преследования, мужчины
14.02.2018 14:05 Индивидуальная гонка, мужчины
15.02.2018 14:00 Индивидуальная гонка, женщины
17.02.2018 14:15 Масс-старт, женщины
18.02.2018 14:15 Масс-старт, мужчины
20.02.2018 14:15 Смешанная эстафета
22.02.2018 14:15 Эстафета, женщины
23.02.2018 14:15 Эстафета, мужчины

*Время киевское

Очень опасная трасса в Пхенчхане, на которой в прошлом году было слишком много падений.

Стадион называется Альпензия, и вмещает в себя 26500 зрителей.

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