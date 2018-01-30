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Евро-2018 по футзалу. Польша вырвала ничью у России

Россия - Польша
23:32 Вт, 30 Январь 2018 Телеграф
sport.ua
Фото: Твиттер uefafutsal

Новости спорта: На чемпионате Европы по футзалу завершился второй матч стартового игрового дня.

Сборная России по мини-футболу в первом туре группового этапа чемпионата Европы по мини-футболу в Словении сыграла вничью с командой Польши со счетом 1:1. Иван Чишкала на 36-й минуте встречи вывел вперёд подопечных Сергея Скоровича, однако за 9 секунд до конца точный удар удался у Михала Кубика.

Евро-2018 по футзалу: все результаты

Мини-футбол. Чемпионат Европы. Любляна, Словения

Группа В. 1-й тур

Россия — Польша — 1:1 (0:0)

Голы: Чишкала, 36 (1:0), Кубик, 40 (1:1).

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