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Стал известен состав сборной Украины на Олимпиаду-2018
13:37 Сегодня Телеграф
НОК

Новости спорта: Украину в Южной Корее представят 33 спортсмена.

НОК Украины огласил имена 33 атлетов, которые будут представлять нашу страну на ХХІІ зимних Олимпийских играх в Пхенчхане (Южная Корея).

Именно столько спортсменов выполнили условия квалификационного отбора международных федераций по зимним видам спорта, завоевав соответствующие лицензии, и вошли в заявку Олимпийской сборной Украины, которую утвердил МОК и Оргкомитет Игр-2018.

Биатлонистка Варвинец стала лучшей спортсменкой Украины в январе

Наши олимпийцы будут соревноваться на Олимпиаде в 9-ти из 15 видов спорта, а именно: в биатлоне (11 спортсменов), фигурном катании (4 спортсмена), санном спорте (6 спортсменов), фристайле (3 спортсмена), лыжных гонках (4 спортсмена), горнолыжном спорте (2 спортсмена), сноубординге (1 спортсмен), скелетоне (1 спортсмен) и лыжном двоеборье (1 спортсмен).

В состав олимпийской сборной Украины вошли следующие спортсмены:

Биатлон: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Владимир Семаков, Сергей Семенов, Артем Тищенко, Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная, Валентина Семеренко, Вита Семеренко

Горные лыжи: Иван Ковбаснюк, Ольга Кныш

Лыжное двоеборье: Виктор Пасичник

Лыжные гонки: Татьяна Антипенко, Марина Анцибор, Алексей Красовский, Андрей Орлик

Санный спорт: Андрей Мандзий, Антон Дукач, Елена Стецькив, Елена Шхумова, двойка Александр Оболончик/Роман Захаркив

Сноуборд: Аннамари Данча (Чундак)

Скелетон: Владислав Гераскевич

Фигурное катание: пара Максим Никитин/Александра Назарова, Ярослав Паниот, Анна Хныченкова

Фристайл: Александр Абраменко, Татьяна Петрова, Ольга Полюк.

Отметим, что процедура формирования состава сборной была следующей. В течение 2016-2018 годов спортсмены принимали участие в лицензионных соревнованиях, набирая необходимые баллы в общем рейтинге. По итогам лицензионного отбора в конце января международные федерации подвели итоговый рейтинг, согласно которому были определены квоты спортсменов для стран. После этого шло подтверждение Национальными олимпийскими комитетами полученных квот и возможного перераспределения лицензий международными федерациями по видам спорта другим НОКам.

Согласно выполненных международных нормативов и национальной системы отбора федерации Украины по зимним видам спорта внесли предложения относительно поименного списка атлетов. Состав команды утвержден Исполкомом Национального олимпийского комитета Украины по предложениям национальных федераций и после детального рассмотрения рабочей группы по подготовке к Олимпийским играм.

Напомним, что XXIII зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9-го по 25 февраля 2018 года.

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Новости спорта, Анастасия Меркушина, Андрей Орлик, Артем Прима, Владимир Семаков, Владислав Гераскевич, Дмитрий Пидручный, Ирина Варвинец, НОК, Олимпиада-2018, Южная Корея.
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