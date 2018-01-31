Стал известен состав сборной Украины на Олимпиаду-2018
Новости спорта: Украину в Южной Корее представят 33 спортсмена.
НОК Украины огласил имена 33 атлетов, которые будут представлять нашу страну на ХХІІ зимних Олимпийских играх в Пхенчхане (Южная Корея).
Именно столько спортсменов выполнили условия квалификационного отбора международных федераций по зимним видам спорта, завоевав соответствующие лицензии, и вошли в заявку Олимпийской сборной Украины, которую утвердил МОК и Оргкомитет Игр-2018.
Биатлонистка Варвинец стала лучшей спортсменкой Украины в январе
Наши олимпийцы будут соревноваться на Олимпиаде в 9-ти из 15 видов спорта, а именно: в биатлоне (11 спортсменов), фигурном катании (4 спортсмена), санном спорте (6 спортсменов), фристайле (3 спортсмена), лыжных гонках (4 спортсмена), горнолыжном спорте (2 спортсмена), сноубординге (1 спортсмен), скелетоне (1 спортсмен) и лыжном двоеборье (1 спортсмен).
В состав олимпийской сборной Украины вошли следующие спортсмены:
Биатлон: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Владимир Семаков, Сергей Семенов, Артем Тищенко, Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная, Валентина Семеренко, Вита Семеренко
Горные лыжи: Иван Ковбаснюк, Ольга Кныш
Лыжное двоеборье: Виктор Пасичник
Лыжные гонки: Татьяна Антипенко, Марина Анцибор, Алексей Красовский, Андрей Орлик
Санный спорт: Андрей Мандзий, Антон Дукач, Елена Стецькив, Елена Шхумова, двойка Александр Оболончик/Роман Захаркив
Сноуборд: Аннамари Данча (Чундак)
Скелетон: Владислав Гераскевич
Фигурное катание: пара Максим Никитин/Александра Назарова, Ярослав Паниот, Анна Хныченкова
Фристайл: Александр Абраменко, Татьяна Петрова, Ольга Полюк.
Отметим, что процедура формирования состава сборной была следующей. В течение 2016-2018 годов спортсмены принимали участие в лицензионных соревнованиях, набирая необходимые баллы в общем рейтинге. По итогам лицензионного отбора в конце января международные федерации подвели итоговый рейтинг, согласно которому были определены квоты спортсменов для стран. После этого шло подтверждение Национальными олимпийскими комитетами полученных квот и возможного перераспределения лицензий международными федерациями по видам спорта другим НОКам.
Согласно выполненных международных нормативов и национальной системы отбора федерации Украины по зимним видам спорта внесли предложения относительно поименного списка атлетов. Состав команды утвержден Исполкомом Национального олимпийского комитета Украины по предложениям национальных федераций и после детального рассмотрения рабочей группы по подготовке к Олимпийским играм.
Напомним, что XXIII зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9-го по 25 февраля 2018 года.