Футзал. Франция сотворила сенсацию на чемпионате Европы
Новости спорта: Сенсационно завершился заключительный матч игрового дня на чемпионате Европы по футзалу Испания - Франция.
Дебютант чемпионатов Европы - Франция удачно стартовала на Евро-2018, сыграв с действующими чемпионами Европы вничью.
Чемпионат Европы. Группа D. 1 тур
Испания – Франция – 4:4 (2:2)
Евро-2018 по футзалу: календарь и результаты
Испания: Пако Седано – Карлос Ортис, Пола, Рафа Усин, Хоселито Фернандес – Адольфо, Алекс, Бебе, Лин, Марк Толра, Мигелин, Серхио Лосано, Солано
Франция: Джамель Арун – Сухейль Мухудин, Аздин Айгун, Кевин Рамирес, Абдессамад Мохаммед – Адрьен Гасми, Булай Ба, Микаэль Де Са Андраде, Самба Кебе, Самир Алла, Сид Бельхадж, Ландри Н’Галя
Арбитры: Балаж Фаркаш (Венгрия), Анжело Галанте (Италия)
Адольфо, 11, Аздин Айгун, 20 (автогол), Солано, 27, Бебе, 38 - Абдессамад Мохаммед, 9, Самир Алла, 17, Сухейль Мухудин, 21, Карлос Ортис, 27 (автогол)
Бебе, 40.