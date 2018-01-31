Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Футзал. Португалия легко переиграла Румынию на Евро-2018 Футзал. Португалия легко переиграла Румынию на Евро-2018
Новости: Официально: Жиру перешел в "Челси" Официально: Жиру перешел в "Челси"
Новости: "Реал" опубликовал речь Зидана в перерыве финала Лиги чемпионов-2016/17 (Видео) "Реал" опубликовал речь Зидана в перерыве финала Лиги чемпионов-2016/17 (Видео)
Новости: Чудовищный ляп Чеха в матче со "Суонси" (Видео) Чудовищный ляп Чеха в матче со "Суонси" (Видео)
X

Футзал. Франция сотворила сенсацию на чемпионате Европы

Испания - Франция
23:34 Ср, 31 Январь 2018 Телеграф
sport.ua
Фото: Твиттер uefafutsal

Новости спорта: Сенсационно завершился заключительный матч игрового дня на чемпионате Европы по футзалу Испания - Франция.

Дебютант чемпионатов Европы - Франция удачно стартовала на Евро-2018, сыграв с действующими чемпионами Европы вничью.

Чемпионат Европы. Группа D. 1 тур

Испания – Франция – 4:4 (2:2)

Евро-2018 по футзалу: календарь и результаты

Испания: Пако Седано – Карлос Ортис, Пола, Рафа Усин, Хоселито Фернандес – Адольфо, Алекс, Бебе, Лин, Марк Толра, Мигелин, Серхио Лосано, Солано

Франция: Джамель Арун – Сухейль Мухудин, Аздин Айгун, Кевин Рамирес, Абдессамад Мохаммед – Адрьен Гасми, Булай Ба, Микаэль Де Са Андраде, Самба Кебе, Самир Алла, Сид Бельхадж, Ландри Н’Галя

Арбитры: Балаж Фаркаш (Венгрия), Анжело Галанте (Италия)

Адольфо, 11, Аздин Айгун, 20 (автогол), Солано, 27, Бебе, 38 - Абдессамад Мохаммед, 9, Самир Алла, 17, Сухейль Мухудин, 21, Карлос Ортис, 27 (автогол)

Бебе, 40.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Евро 2018 по футзалу, Новости футзала, Сборная Испании по футзалу, Сборная Франции по футзалу, Футзал, Чемпионат Европы по футзалу.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Каролин Возняцки - первая ракетка мирового тенниса, которая могла бы стать моделью (Фото)

Каролин Возняцки - первая ракетка мирового тенниса, которая могла бы стать моделью (Фото)
Эбби Элински - американская футболистка, которая покоряет шикарной фигурой (Фото)

Эбби Элински - американская футболистка, которая покоряет шикарной фигурой (Фото)
Слезы Федерера и другие фото финала Australian Open-2018

Слезы Федерера и другие фото финала Australian Open-2018
Усик - Бриедис: яркие моменты тяжелой победы украинца (Фото)

Усик - Бриедис: яркие моменты тяжелой победы украинца (Фото)
Все тату Александра Усика (Фото)

Все тату Александра Усика (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости других видов спорта

Бьорндален поедет на Олимпиаду в качестве тренера сборной Беларуси Украинские биатлонисты примерили форму на Олимпиаду Евро-2018 по футзалу. Польша вырвала ничью у России

Последние новости

Лулу Хашимото – самая жуткая "живая кукла" Японии (Фото) Кличко пообещал большие изменения в туристической инфраструктуре Киева Курам на смех: колоритные модники, которые заставляют глаза страдать
Сегодня читают в спорте
01 Дортикос: Бриедис был лучше Усика, но сделал ему подарок
02 "Реал" опубликовал речь Зидана в перерыве финала Лиги чемпионов-2016/17 (Видео)
03 Экс-игрок "Динамо" перешел в "Вольфсбург"
04 Усик попал на обложку авторитетного журнала
05 ﻿Беллью: Бой Джошуа - Паркер не будет столь ярким, как поединок Энтони с Кличко
Новости сегодня
02:14 Названы лучшие средства, которые помогут избавится от гипертонии
02:11 Минобороны Канады не видит в РФ угрозу
01:47 Автомобильный клад: в старом гараже нашли коллекцию классических спорткаров (Фото)
01:45 Лучшая лига мира: "Бормут" разгромил "Челси" на "Стэмфорд Бридж" (Видео)
01:39 Генетические аномалии, которые вызывают восторг (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Правительство Чехии увеличило квоту на работников из Украины Чехия удвоила квоту на рабочие визы для украинцев
Новости: В ЕС вступил в силу новый кодекс поведения для еврочиновников В ЕС вступил в силу новый кодекс поведения для еврочиновников
Новости: Стало известно, когда в Украине заработает 4G Стало известно, когда в Украине заработает 4G
Новости: Жители Земли смогли насладиться тройным астрономическим явлением (Фото) Жители Земли смогли насладиться тройным астрономическим явлением (Фото)
Добавить комментарий
0