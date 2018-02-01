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Италия сыграла вничью с Сербией на Евро-2018 по футзалу
23:37 Чт, 1 Февраль 2018 Телеграф
sport.ua
Фото: Соцсети

Новости спорта: Италия весь матч играла с акцентом на атаку, но Сербия сделала ставку на ничью и добилась её.

Чемпионат Европы. Группа A. 2 тур

Сербия – Италия – 1:1 (0:0)

Евро-2018 по футзалу: все результаты

Сербия: Аксентиевич – Перич, Коцич, Симич, Райчевич – Матиевич, Милосавац, Ракич, Рамич, Томич, Станкович, Радованович

Италия: Маммарелла – Лима, Романо, Онорио, Мурило Феррейра – Эрколесси, Де Лука, Де Оливейра, Мерлим, Фусари, Фортини, Барон, Кальдеролли

Арбитры: Марк Биркетт (Англия), Камил Четин (Турция)

Голы: Драган Томич, 30 - Массимо Де Лука, 32

Марко Радованович, 25. Владимир Милосавац, 29. Младен Коцич, 39. - Умберто Онорио, 23. Марко Эрколесси, 25.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ B

1. Сербия 2 игры 2 очка

2. Словения 1 игра 1 очко

3. Италия 1 игра 1 очко

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Новости спорта, Евро-2016 по футзалу, Новости футзала, Сборная Италии, Футзал.
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