Италия сыграла вничью с Сербией на Евро-2018 по футзалу
Новости спорта: Италия весь матч играла с акцентом на атаку, но Сербия сделала ставку на ничью и добилась её.
Чемпионат Европы. Группа A. 2 тур
Сербия – Италия – 1:1 (0:0)
Евро-2018 по футзалу: все результаты
Сербия: Аксентиевич – Перич, Коцич, Симич, Райчевич – Матиевич, Милосавац, Ракич, Рамич, Томич, Станкович, Радованович
Италия: Маммарелла – Лима, Романо, Онорио, Мурило Феррейра – Эрколесси, Де Лука, Де Оливейра, Мерлим, Фусари, Фортини, Барон, Кальдеролли
Арбитры: Марк Биркетт (Англия), Камил Четин (Турция)
Голы: Драган Томич, 30 - Массимо Де Лука, 32
Марко Радованович, 25. Владимир Милосавац, 29. Младен Коцич, 39. - Умберто Онорио, 23. Марко Эрколесси, 25.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ B
1. Сербия 2 игры 2 очка
2. Словения 1 игра 1 очко
3. Италия 1 игра 1 очко