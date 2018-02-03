Экс-игрок НБА подался в пляжный волейбол

Один из самых известных игроков в пляжный волейбол, двукратный участник Олимпийских игр бич-волейболист Шон Розенталь удивил именем своего нового партнера.

38-летний Розенталь в новом сезоне будет выступать в паре с 29-летним Чейзом Бадингером. Об это Шон сообщил через соц сети.

Чейз Бадингер с 2009 по 2016 года играл в НБА за Хьюстон, Миннесоту, Индиану и Финикс на позиции легкого форварда, а теперь решил попробовать себя в пляжном волейболе.

Интересно, что Чейз не новичок в волейболе – он им занимался в старшей школе, а также принял участие в 2011 году в профессиональном турнире по пляжному волейболу во время локаута в НБА.