УХЛ назвала тройку лучших игроков января

Украинская хоккейная лига выбрала тройку лучших игроков января.

Лучшим голкипером стал Богдан Дьяченко, лучшим защитником – Никита Табашник, а звание лучшего нападающего получил Владимир Чердак.

Вратарь Донбасса Богдан Дьяченко удостаивается этого звания уже в четвертый раз. В предыдущем месяце вратарь отбил 97,8% бросков при коэффициенте надежности 0.45. Отметим, что также в этом месяце юному голкиперу удалось удержать свои ворота сухими на протяжении 189 минут и 30 секунд.

Звание лучшего защитника завоевал Никита Табашник, защищающий цвета Белого Барса, где является одним из основных игроков. В 8 встречах игрок заработал 10 (1+9) очков при показателе полезности +11.

Капитан МХК Динамо Владимир Чердак во второй раз стал лучшим форвардом месяца. В январе игрок провел на льду 8 поединков и заработал 22 (11+11) очка, которые позволяют ему продолжать лидировать в бомбардирском списке УХЛ.