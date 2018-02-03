Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Евро-2018 по футзалу: Украина совершила драматичный камбэк против Румынии и вышла в 1/4 финала Евро-2018 по футзалу: Украина совершила драматичный камбэк против Румынии и вышла в 1/4 финала
Новости: Гассиев - Дортикос: когда и где смотреть бой Гассиев - Дортикос: когда и где смотреть бой
Новости: Юная украинка Костюк выиграла престижный теннисный турнир в Австралии Юная украинка Костюк выиграла престижный теннисный турнир в Австралии
Новости: Футзал. Евро-2018: расписание матчей 3 февраля Футзал. Евро-2018: расписание матчей 3 февраля
X

УХЛ назвала тройку лучших игроков января

Никита Табашник
14:15 Сегодня Телеграф
УХЛ

Новости спорта: В Украинской хоккейной лиге определились лучшие вратарь, защитник и нападающий предыдущего месяца.

Украинская хоккейная лига выбрала тройку лучших игроков января.

Лучшим голкипером стал Богдан Дьяченко, лучшим защитником – Никита Табашник, а звание лучшего нападающего получил Владимир Чердак.

Вратарь Донбасса Богдан Дьяченко удостаивается этого звания уже в четвертый раз. В предыдущем месяце вратарь отбил 97,8% бросков при коэффициенте надежности 0.45. Отметим, что также в этом месяце юному голкиперу удалось удержать свои ворота сухими на протяжении 189 минут и 30 секунд.

Звание лучшего защитника завоевал Никита Табашник, защищающий цвета Белого Барса, где является одним из основных игроков. В 8 встречах игрок заработал 10 (1+9) очков при показателе полезности +11.

Капитан МХК Динамо Владимир Чердак во второй раз стал лучшим форвардом месяца. В январе игрок провел на льду 8 поединков и заработал 22 (11+11) очка, которые позволяют ему продолжать лидировать в бомбардирском списке УХЛ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, МХК Динамо, Никита Табашник, Новости хоккея, УХЛ, ХК Донбасс, Хоккей.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Каролин Возняцки - первая ракетка мирового тенниса, которая могла бы стать моделью (Фото)

Каролин Возняцки - первая ракетка мирового тенниса, которая могла бы стать моделью (Фото)
Эбби Элински - американская футболистка, которая покоряет шикарной фигурой (Фото)

Эбби Элински - американская футболистка, которая покоряет шикарной фигурой (Фото)
Слезы Федерера и другие фото финала Australian Open-2018

Слезы Федерера и другие фото финала Australian Open-2018
Усик - Бриедис: яркие моменты тяжелой победы украинца (Фото)

Усик - Бриедис: яркие моменты тяжелой победы украинца (Фото)
Все тату Александра Усика (Фото)

Все тату Александра Усика (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости других видов спорта

Евро-2018 по футзалу: Азербайджан громит Францию и выходит в 1/4 финала На исполкоме МОК обсудят решение CAS по апелляциям российских спортсменов Экс-чемпион UFC попался на допинге

Последние новости

Регина Тодоренко показала свою маму В Канаде выпустят необычную монету в форме украинской писанки (Видео) Как молоды мы были: старые снимки из жизни детского сада 1960-х годов (Фото)
Сегодня читают в спорте
01 Известный комментатор: Любой боец проиграет Ломаченко
02 Гассиев - Дортикос: когда и где смотреть бой
03 Гассиев – Дортикос: битва взглядов (Видео)
04 Гассиев - Дортикос: прогноз и ставки букмекеров на бой
05 Евро-2018 по футзалу: Украина совершила драматичный камбэк против Румынии и вышла в 1/4 финала
Новости сегодня
14:47 Причастность Портнова к оккупации Крыма проверит прокуратура
14:44 В Японии запустили в космос самую маленькую в мире ракету (Видео)
14:43 Смех да и только: лучшие демотиваторы этого дня
14:33 В Китае прогремел взрыв на химзаводе, есть погибшие и раненые
14:33 Неизвестный открыл стрельбу в Италии: есть пострадавшие
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: США рассчитывают на скорое проведение военной реформы в Украине США ожидают проведение военной реформы от Украины
Новости: Гройсман просит НКРЭКУ объяснить причину роста цены на электричество НКРЭКУ объяснит причину роста цены на электричество
Новости: МИД Украины рассматривает запрос РФ на открытие участков к выборам президента РФ направила запрос в Украину на открытие участков
Новости: Врачи назвали целебные свойства репчатого лука Врачи назвали целебные свойства репчатого лука
Добавить комментарий
0