Биатлон. Украинец Цымбал - призер ЧЕ среди юниоров
Новости спорта: Украинец Богдан Цымбал завоевал бронзу в спринте на чемпионате Европы по биатлону среди юниоров.
Сегодня в рамках чемпионата Европы по биатлону среди юниоров в словенской Поклюке состоялся мужской спринт.
Двойную победу отпраздновала сборная России: золото и серебро завоевали Игорь Малиновский и Саид Халили соответственно.
Бронзу завоевал украинец Богдан Цымбал. В отличие от российского дуэта, Цымбал чисто отработал на стрельбище, но был существенно слабее ногами. Другие украинцы в гонке выступили неудачно.
Итоговые результаты:
1. Игорь Малиновский (0+1) 30:10,0
2. Саид Каримулла Халили (0+1) +3,7
3. Богдан Цымбал (0+0) +13,0
…
35. Владислав Кошовец (2+0) +2:53,0
39. Руслан Бригадир (3+0) +3:05,9
45. Александр Пономаренко (1+0) +3:28,6
48. Сергей Телень (1+2) +3:30,5
64. Владислав Романчич (0+4) +4:22,9