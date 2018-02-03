Биатлон. Украинец Цымбал - призер ЧЕ среди юниоров

Сегодня в рамках чемпионата Европы по биатлону среди юниоров в словенской Поклюке состоялся мужской спринт.

Двойную победу отпраздновала сборная России: золото и серебро завоевали Игорь Малиновский и Саид Халили соответственно.

Бронзу завоевал украинец Богдан Цымбал. В отличие от российского дуэта, Цымбал чисто отработал на стрельбище, но был существенно слабее ногами. Другие украинцы в гонке выступили неудачно.

Итоговые результаты:

1. Игорь Малиновский (0+1) 30:10,0

2. Саид Каримулла Халили (0+1) +3,7

3. Богдан Цымбал (0+0) +13,0

…

35. Владислав Кошовец (2+0) +2:53,0

39. Руслан Бригадир (3+0) +3:05,9

45. Александр Пономаренко (1+0) +3:28,6

48. Сергей Телень (1+2) +3:30,5

64. Владислав Романчич (0+4) +4:22,9