Футзал. Словения шокировала Италию на чемпионате Европы

В невероятном по накалу матче хозяева Евро одержали победу и вышли в 1/4 финала на Россию. Сборная Италии, заняв последнее место в группе, покидает ЧЕ.

Чемпионат Европы. Группа A. 3 тур

Италия – Словения – 1:2 (1:0)

Италия: Маммарелла – Эрколесси, Фортино, Онорио, Мерлим – Де Лука, Де Оливейра, Фусари, Фортини, Барон, Кальдеролли, Романо, Мурило Феррейра

Словения: Пушкар – Р. Мордей, Осредкар, Фетич, Чуец – Бизяк, Широк, Тотошкович, Турк, Врховец, Штендлер, Чех, Фидершек

Арбитры: Хуан Галлардо, Алехандро Мартинес Флорес (оба – Испания)

Голы: Умберто Онорио, 4 - Игор Осредкар, 31, 39

Предупреждения: Марко Эрколесси, 10. Серджио Романо, 27. Фабрисио Кальдеролли, 40. - Жига Чех, 27. Матей Фидершек, 30. Гашпер Врховец, 34.

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