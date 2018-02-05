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Футзал. Россия вышла в полуфинал Евро-2018

Евро-2018 по футзалу
23:44 Пн, 5 Февраль 2018 Телеграф
championat.com
Фото: Twitter

Новости спорта: Сборная России пробилась в полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу в Словении, одолев хозяев соревнований со счётом - 2:0 (0:0).

Напомним, что на групповом этапе россияне заняли второе место, сыграв вничью с Польшей и Казахстаном — оба матча закончились со счётом 1:1.

Евро-2018 по футзалу: все результаты

Автором первого гола в четвертьфинале стал Эдер Лима, отличившись на 27-й минуте. За минуту до этого Лима получил жёлтую карточку. На 40-й минуте окончательный счёт установил Робиньо.

В полуфинале сборная России сыграет либо со сборной Португалии, либо со сборной Азербайджана.

Мини-футбол. Чемпионат Европы. Четвертьфинал. Любляна, Словения

Словения — Россия — 0:2 (0:0).

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Новости спорта, Евро 2018 по футзалу, Евро-2018, Сборная России, Сборная Словении, Футзал.
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