Футзал. Россия вышла в полуфинал Евро-2018
Новости спорта: Сборная России пробилась в полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу в Словении, одолев хозяев соревнований со счётом - 2:0 (0:0).
Напомним, что на групповом этапе россияне заняли второе место, сыграв вничью с Польшей и Казахстаном — оба матча закончились со счётом 1:1.
Евро-2018 по футзалу: все результаты
Автором первого гола в четвертьфинале стал Эдер Лима, отличившись на 27-й минуте. За минуту до этого Лима получил жёлтую карточку. На 40-й минуте окончательный счёт установил Робиньо.
В полуфинале сборная России сыграет либо со сборной Португалии, либо со сборной Азербайджана.
Мини-футбол. Чемпионат Европы. Четвертьфинал. Любляна, Словения
Словения — Россия — 0:2 (0:0).