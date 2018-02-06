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Девушка разделась до нижнего белья в морозном Пхенчхане ради протеста

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Активистка
14:12 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Активистка выступила против меха на олимпийцах.

Член организации защиты животных устроила одиночную акцию протеста в Пхенчхане, куда каждый день прибывают спортсмены со всего мира.

Девушка разделась до нижнего белья, когда температура воздуха была -16 градусов и стояла с плакатом в руках "Чемпионы не носят мех", которым призывала олимпийцев отказаться от изделий из меха.

"Имея столько альтернатив, ничто не оправдывает тех, кто носит мех. Мне сейчас холодно, но это можно стерпеть по сравнению с тем, через что проходят животные на меховых фермах. Мы очень просим спортсменов отказаться от меховых изделий", - сказала девушка журналистам.

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Новости спорта, Олимпиада-2018, Протесты, Пхенчхан, Южная Корея.
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