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Когда и где смотреть открытие Олимпиады-2018

Олимпиада-2018
14:51 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: С 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском городе Пхенчхан пройдут ХХIII Зимние Олимпийские игры.

С 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском городе Пхенчхан пройдут ХХIII Зимние Олимпийские игры.

Официальная церемония открытия Игр-2018 начнется в пятницу, 9 февраля, в 13:00 по Киеву (разница во времени с Пхенчханом составляет 7 часов – в Южной Корее будет 20:00)

Зимняя Олимпиада-2018: расписание соревнований в Пхенчхане

Прямая трансляция церемонии будет показана 9 февраля на телеканале «UA:ПЕРШИЙ». Начало программы – в 12:50. Кроме того, трансляцию из Пхенчхана организует канал Eurosport 1.

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Отметим, что на ОИ-2018 разыграют 102 комплекта наград. В Олимпиаде примут участие 84 страны. Соревнования пройдут по восьми ледовым дисциплинам (бобслей, санный спорт, скелетон, хоккей, фигурное катание, конькобежный спорт, шорт-трек и керлинг) и семи лыжным (горнолыжный спорт, сноубординг, фристайл, биатлон, лыжные гонки, прыжки с трамплина и лыжное двоеборье).

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Новости спорта, Биатлон, Новости биатлона, Олимпиада-2018, Пхенчхан, Южная Корея.
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