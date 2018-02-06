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Украина - Испания: где и когда смотреть матч 1/4 финала Евро-2018

Евро-2018
15:10 Сегодня Телеграф
Обозреватель
Фото: Твиттер

Новости спорта: Украина попробует сотворить сенсацию и не пустить Испанию в полуфинал Евро-2018 по футзалу.

Сборная Украины по футзалу во вторник, 6 февраля, проведет четвертьфинальный поединок чемпионата Европы, который в эти дни проходит в Любляне. Соперником команды Александра Косенко на первой стадии плей-офф станет главный претендент на победу в турнире команда Испании.

Евро-2018 по футзалу: все результаты

Поддержать желто-синюю команду украинские болельщики смогут благодаря прямой трансляции на канале "Футбол 1".

Начало игры – в 22:00 по киевскому времени. Кроме того, битву Украины и Португалии можно будет увидеть в эфире российского "Матч! Игра".

Напомним, наша сборная на групповом этапе добыла яркую победу над Румынией (3:2) и в эмоциональном матче уступила Португалии (3:5).

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Новости спорта, Евро 2018 по футзалу, Евро-2018, Сборная Испании, Сборная Украины, Футзал.
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