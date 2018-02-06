Сборная Украины проиграла Испании и покинула Евро-2018 по футзалу
Новости спорта: Украинские футзалисты уступили испанцам в 1/4 финала чемпионата Европы-2018.
Чемпионат Европы. 1/4 финала
Украина 0:1 Испания
Евро-2018 по футзалу: все результаты
Гол: Пола, '18
В Любляне состоялся заключительный четвертьфинальный матч Евро-2018 по футзалу, в котором встречались сборные Украины и Испании.
Сборная Украины по футзалу прекратила свои выступления на чемпионате Европы 2018. На четвертьфинальной стадии подопечным Александра Косенко противостояла Испания.
Таким образом, в полуфинал Евро-2018 сыграют Россия - Португалия, Казахстан - Испания.