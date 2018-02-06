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Сборная Украины проиграла Испании и покинула Евро-2018 по футзалу

Евро-2018 по футзалу
23:42 Вт, 6 Февраль 2018 Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: Украинские футзалисты уступили испанцам в 1/4 финала чемпионата Европы-2018.

Чемпионат Европы. 1/4 финала

Украина 0:1 Испания

Евро-2018 по футзалу: все результаты

Гол: Пола, '18

В Любляне состоялся заключительный четвертьфинальный матч Евро-2018 по футзалу, в котором встречались сборные Украины и Испании.

Сборная Украины по футзалу прекратила свои выступления на чемпионате Европы 2018. На четвертьфинальной стадии подопечным Александра Косенко противостояла Испания.

Таким образом, в полуфинал Евро-2018 сыграют Россия - Португалия, Казахстан - Испания.

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Новости спорта, Евро 2018 по футзалу, Сборная Испании, Сборная Украины, Футзал.
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