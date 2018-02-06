Сборная Украины проиграла Испании и покинула Евро-2018 по футзалу

Чемпионат Европы. 1/4 финала

Украина 0:1 Испания

Гол: Пола, '18

В Любляне состоялся заключительный четвертьфинальный матч Евро-2018 по футзалу, в котором встречались сборные Украины и Испании.

Сборная Украины по футзалу прекратила свои выступления на чемпионате Европы 2018. На четвертьфинальной стадии подопечным Александра Косенко противостояла Испания.

Таким образом, в полуфинал Евро-2018 сыграют Россия - Португалия, Казахстан - Испания.