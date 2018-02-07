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Президент МОК озвучил бюджет Олимпийских игр-2018

Томас Бах
14:45 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Бюджет Олимпийских игр-2018 составит 2,4 миллиарда долларов.

Об этом на пресс-конференции, посвященной организационным вопросам Игр, заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

"Согласно отчету оргкомитета, все объекты Игр-2018 готовы. Они потрясающие и обеспечивают лучшие условия для лучших зимних атлетов. Олимпийский рекорд для зимы поставлен - 92 страны.

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Продано 78 процентов билетов, намеченных на продажу. И, конечно, прекрасная работа волонтеров. Вы видите, как Корея улыбается. Страна действует эффективно благодаря улыбкам волонтеров.

Бюджет Игр - 2,4 миллиарда долларов".

Напомним, церемония открытия Олимпийских игр в Пхёнчхане состоится 9 февраля. Игры-2018 могут стать самыми холодными в истории. Синоптики предсказывают, что в день открытия Олымпиады температура воздуха на олимпийском стадионе составит 14 градусов мороза.

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Новости спорта, МОК, Олимпиада-2018, Пхенчхан, Томас Бах, Финансы, Южная Корея.
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