Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Футзал. Португалия добыла волевую победу над Россией в полуфинале Евро Футзал. Португалия добыла волевую победу над Россией в полуфинале Евро
Новости: Состав сборной Украины на зимнюю Олимпиаду-2018 Состав сборной Украины на зимнюю Олимпиаду-2018
Новости: "Динамо" - "Тяньцзинь Теда" 3:1: обзор матча (Видео) "Динамо" - "Тяньцзинь Теда" 3:1: обзор матча (Видео)
Новости: Зимняя Олимпиада-2018: расписание на каждый день Зимняя Олимпиада-2018: расписание на каждый день
X

Стали известны финалисты чемпионата Европы по футзалу

Казахстан - Испания
00:38 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер uefafutsal

Новости спорта: Завершился второй полуфинал на чемпионате Европы по футзалу в Словении.

В Любляне (Словения) определились финалисты XI чемпионата Европы по футзалу. Решающий матч на "Арене Стожице" в воскресенье, 10 февраля, пройдет с участием сборных Португалии и Испании.

Португальцы в полуфинале одержали волевую победу над россиянами (3:2). Испанцы в свою очередь в послематчевой серии пенальти переиграли футзалистов Казахстана - 3:1 (основное и дополнительное время - 5:5).

Сборная Испании продолжает защищать титул чемпиона Европы и может восьмой раз в истории выиграть континентальное первенство.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Евро 2018 по футзалу, Сборная Португалии по футзалу, Сборная России по футзалу, Словения-2018, Футзал, Чемпионат Европы по футзалу-2018.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Силье Норендаль - изумительная блондинка, которая покорит сердца болельщиков на Олимпиаде (Фото)

Силье Норендаль - изумительная блондинка, которая покорит сердца болельщиков на Олимпиаде (Фото)
"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" поделили очки в сумасшедшем матче (Фото)

"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" поделили очки в сумасшедшем матче (Фото)
Каролин Возняцки - первая ракетка мирового тенниса, которая могла бы стать моделью (Фото)

Каролин Возняцки - первая ракетка мирового тенниса, которая могла бы стать моделью (Фото)
Эбби Элински - американская футболистка, которая покоряет шикарной фигурой (Фото)

Эбби Элински - американская футболистка, которая покоряет шикарной фигурой (Фото)
Слезы Федерера и другие фото финала Australian Open-2018

Слезы Федерера и другие фото финала Australian Open-2018
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости других видов спорта

Сергей Бубка принял участие в одном из завершающих этапов эстафеты олимпийского огня Касаи стал первым спортсменом, выступившим на восьми зимних Олимпиадах Международный турнир MMA PRO 15: объявлены противники украинских бойцов

Последние новости

США продолжают считать РФ виновницей конфликта на Донбассе В сети появился новый трейлер "Дедпул 2" (Видео) Кличко готовит план по борьбе с застройкой Киева
Сегодня читают в спорте
01 Американская спортсменка приехала на Олимпиаду, не имея жилья, работы и денег
02 Легенда "Баварии": Ярмоленко - далеко не замена Дембеле
03 Линарес обратился к Ломаченко
04 Стали известны финалисты чемпионата Европы по футзалу
05 Линекер: Месси выиграл бы 3 чемпионата мира, если бы принял испанское гражданство
Новости сегодня
03:42 Улыбка до ушей: прикольные открытки для хорошего настроения
03:40 Фильм "Миф" о Василии Слипаке вышел в прокат
03:25 Красивые и не очень: голливудские актрисы без макияжа (Фото)
03:13 Украинский юниор стал призером шахматного турнира в Москве
02:47 Правоохранители Харькова задержали "черного археолога" с арсеналом боеприпасов
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Климкин прокомментировал законопроект США по кибербезопасности Климкин прокомментировал законопроект США по кибербезопасности
Новости: Переговоры Порошенко с президентом Австрии: о чем говорили политики Переговоры Порошенко с президентом Австрии: о чем говорили
Новости: Цена на газ: Гройсман рассказал, ожидать ли украинцам подорожания Гройсман о газе: В этом отопительном сезоне не подорожает
Новости: Эксперты назвали возраст, в котором начинает стареть человек Эксперты назвали возраст, в котором начинает стареть человек
Добавить комментарий
0