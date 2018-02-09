Стали известны финалисты чемпионата Европы по футзалу

В Любляне (Словения) определились финалисты XI чемпионата Европы по футзалу. Решающий матч на "Арене Стожице" в воскресенье, 10 февраля, пройдет с участием сборных Португалии и Испании.

Португальцы в полуфинале одержали волевую победу над россиянами (3:2). Испанцы в свою очередь в послематчевой серии пенальти переиграли футзалистов Казахстана - 3:1 (основное и дополнительное время - 5:5).

Сборная Испании продолжает защищать титул чемпиона Европы и может восьмой раз в истории выиграть континентальное первенство.