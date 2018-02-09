Фуркад: МОК поступил сильно, наказав россиян

Французский биатлонист Мартен Фуркад поделился мнением по поводу того, что российские спортсмены на Играх-2018 будут выступать в качестве «Олимпийских атлетов из России» и под флагом Международного олимпийского комитета (МОК).

"Я разговаривал с двумя российскими биатлонистами – для них это непростая ситуация.

Но санкции МОК в отношении России понятны, учитывая нарушения, которые были на Олимпиаде в Сочи. МОК поступил сильно, наказав россиян. Это послание спортсменам всего мира, не только русским, которое показывает приверженность МОК борьбе с допингом", – цитирует Фуркада liberation.fr.

Из мужской сборной России по биатлону до Олимпиады в Пхёнчхане допущены только Антон Бабиков и Матвей Елисеев.