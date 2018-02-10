Олимпиада-2018: результаты квалификационных забегов по шорт-треку среди женщин
Новости спорта: 13 февраля в этой дисциплине пройдут четвертьфиналы, полуфиналы и финал
10 февраля на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане прошли квалификационные забеги по шорт-треку на дистанции 500 метров среди женщин.
Олимпиада-2018: все новости соревнований
Предлагаем ознакомиться с результатами забегов.
Забег 2
1. Арианна Фонтана (Италия) – 43,214
2. Андреа Кеслер (Венгрия) – 43,274
Забег 3
1. Софья Просвирнова (Россия) – 43,376
2. Яра ван Керкхоф (Голландия) – 43,430
Забег 4
1. Элиза Кристи (Великобритания) – 42,872
2. Цюй Чуньюй (Китай) – 42,971
Забег 6
1. Мартина Вальцепина (Италия) – 43,698
2. Хан Ютон (Китай) – 43,719
Забег 8
1. Чхве Мин Джон (Южная Корея) – 42,870 (олимпийский рекорд)
2. Петра Ясапати (Венгрия) – 55,641
13 февраля в этой дисциплине пройдут четвертьфиналы, полуфиналы и финал.