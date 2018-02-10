Олимпиада-2018: результаты квалификационных забегов по шорт-треку среди женщин

10 февраля на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане прошли квалификационные забеги по шорт-треку на дистанции 500 метров среди женщин.

Олимпиада-2018: все новости соревнований

Предлагаем ознакомиться с результатами забегов.

Забег 2

1. Арианна Фонтана (Италия) – 43,214

2. Андреа Кеслер (Венгрия) – 43,274

Забег 3

1. Софья Просвирнова (Россия) – 43,376

2. Яра ван Керкхоф (Голландия) – 43,430

Забег 4

1. Элиза Кристи (Великобритания) – 42,872

2. Цюй Чуньюй (Китай) – 42,971

Забег 6

1. Мартина Вальцепина (Италия) – 43,698

2. Хан Ютон (Китай) – 43,719

Забег 8

1. Чхве Мин Джон (Южная Корея) – 42,870 (олимпийский рекорд)

2. Петра Ясапати (Венгрия) – 55,641

13 февраля в этой дисциплине пройдут четвертьфиналы, полуфиналы и финал.