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Кореец Хйоцзюн стал олимпийским чемпионом в финале-мясорубке на 1500 м в шорт-треке

Лим Хйоцзюн
15:02 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Финал на дистанции 1500 метров, в котором участвовало сразу девять спортсменов, выиграл кореец Лим Хйоцзюн, который принес Республике Корея первое золото.

Из-за нарушений правил в полуфиналах, в финал мужского шорт-трека на дистанции 1500 метров попало сразу девять спортсменов, а не шесть, что превратило решающий заезд в настоящую мясорубку. Главное было — доехать до финиша, и тогда можно было реально претендовать на медаль.

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И хотя падений в финале было меньше, чем в предварительных раундах, все-таки без нарушений не обошлось — титулованный канадец Чарльз Гемлин был дисквалифицирован за нарушение в борьбе с корейцем Гвангом Даехеном. Эти два спортсмена находились на третьем-четвертом месте за три круга до конца, но оба упали и не финишировали.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОНКИ:

Но корейские болельщики все равно имели повод для радости — другой их представитель в финале, Лим Хйоцзюн, уверенно вырвался на первое место за несколько кругов до финиша, не дав себя опередить соперникам на последних кругах. Он добыл первое золото для хозяев Олимпиады в первый же день соревнований.

Второе место досталось нидерландцу Шинки Кнехту, а третьим достаточно неожиданно (во многом из-за падения канадца и корейца) оказался олимпийский атлет из России Семен Елистратов. Он лучше других воспользовался падением главных соперников, успев проскочить, тогда как остальные спортсмены потеряли немного времени, которого им и не хватило для успешного финиша

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Новости спорта, XXIII Зимние Олимпийские игры, Зимняя Олимпиада-2018, МОК, Олимпиада-2018, Пхенчхан, Пхенчхан-2018, Шорт-трэк, Южная Корея.
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