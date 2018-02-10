Кореец Хйоцзюн стал олимпийским чемпионом в финале-мясорубке на 1500 м в шорт-треке

Из-за нарушений правил в полуфиналах, в финал мужского шорт-трека на дистанции 1500 метров попало сразу девять спортсменов, а не шесть, что превратило решающий заезд в настоящую мясорубку. Главное было — доехать до финиша, и тогда можно было реально претендовать на медаль.

Олимпиада-2018: все новости соревнований

И хотя падений в финале было меньше, чем в предварительных раундах, все-таки без нарушений не обошлось — титулованный канадец Чарльз Гемлин был дисквалифицирован за нарушение в борьбе с корейцем Гвангом Даехеном. Эти два спортсмена находились на третьем-четвертом месте за три круга до конца, но оба упали и не финишировали.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОНКИ:

Но корейские болельщики все равно имели повод для радости — другой их представитель в финале, Лим Хйоцзюн, уверенно вырвался на первое место за несколько кругов до финиша, не дав себя опередить соперникам на последних кругах. Он добыл первое золото для хозяев Олимпиады в первый же день соревнований.

Второе место досталось нидерландцу Шинки Кнехту, а третьим достаточно неожиданно (во многом из-за падения канадца и корейца) оказался олимпийский атлет из России Семен Елистратов. Он лучше других воспользовался падением главных соперников, успев проскочить, тогда как остальные спортсмены потеряли немного времени, которого им и не хватило для успешного финиша