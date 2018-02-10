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Пхенчхан-2018: Ахтереекте выиграла олимпийское "золото" в конькобежном спорте

Карлейн Ахтереекте
15:23 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Голландская конькобежка Карлейн Ахтереекте стала олимпийской чемпионкой

Голландские спортсменки заняли весь пьедестал в соревнованиях по конькобежному спорту на дистанции 3000 метров на Олимпиаде-2018. Победила Карлейн Ахтеректе, второй стала Ирен Вюст, а замкнула тройку призёров Антойнетте де Йонг.

Олимпиада-2018: все новости соревнований

Олимпийские игры — 2018. Каннын, Южная Корея
Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м

Стоит отметить, что ранее в этом году Ахтереекте становилась второй на этой дистанции чемпионата Европы в Коломне.

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