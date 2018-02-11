Сборная Португалии - победитель Евро-2018 по футзалу

Рикардиньо забил быстрейший гол в истории финалов футзальных Евро, открыв счет в матче уже на 59-й секунде. Испания долгое время не могла вскрыть защиту соперника, но на перерыв команды ушли при равном счете — на предпоследней минуте первого тайма Толра сравнял счет, 1:1.

Старт второго тайма остался за Португалией, которая, впрочем, не забила, а пропустила: испанцы вывели на удар Лина, который вывел чемпионов Европы вперед на 32-й минуте. Еще через несколько минут португальцы заработали шестой фол, а Испания получила право на дабл-пенальти. Мигелин, тем не менее, зарядил в перекладину, хотя мог закрывать матч.

Последние минуты Португалия проводила с пятым полевым вратарем, и эта схема сработала — Бруно Коэльо на предпоследней минуте матча сравнял счет, замкнув прострел на дальней штанге, 2:2.

Главным моментом матча стала травма Рикардиньо на старте второго экстратайма — лучший игрок Португалии не смог доиграть матч. Однако его партнеры по команде сделали все за него: испания на 50-й минуте заработала шестой фол, а Бруно Коэльо не промахнулся, выведя свою команду вперед, 3:2.

У Испании оставалась практически минута, чтобы отыграться, и Фурия Роха действительно создала убойный момент, но вратарь португальцев героически отбил удар с нескольких метров, чтобы зафиксировать исторический момент.

Волевая победа Португалии со счетом 3:2 — португальцы впервые в истории становятся чемпионами Европы. Испания не сумела защитить титул чемпионов, проиграв в финале.

Португалия — Испания 3:2 (1:1)

Голы: Рикардиньо (1), Бруно Коэльо (39, 50 дабл-пенальти) — Толра (19), Лин (32)