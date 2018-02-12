Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Португалия - Испания: яркие моменты финала Евро-2018 по футзалу (Фото) Португалия - Испания: яркие моменты финала Евро-2018 по футзалу (Фото)
Новости: Йоэль Ромеро - Люк Рокхолд: видео главного боя UFC 221 Йоэль Ромеро - Люк Рокхолд: видео главного боя UFC 221
Новости: Олимпиада-2018: расписание соревнований 12 февраля Олимпиада-2018: расписание соревнований 12 февраля
Новости: Олимпиада-2018: результаты 11 февраля Олимпиада-2018: результаты 11 февраля
X

Украинка Кривицкая впервые в карьере выиграла медаль Кубка мира

Елена Кривицкая
02:10 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Украинская шпажистка Елена Кривицкая стала бронзовым призером этапа Кубка мира в испанской Барселоне.

Украинка начала выступление сразу в туре прямого выбывания под седьмым номером посева в 1/64 финала. В стартовом поединке Кривицкая добыла непростую победу над немкой Анной Хорнишер со счетом 13:12, после одержала победу над Натали Моэльхаузен из Бразилии, завершив поединок 15:10, а в противостоянии за попадание в восьмерку лучших оказалась сильнее итальянки Мары Наварриа, обыграв оппонентку 15:11, сообщает Xsport.

Олимпиада-2018: медальный зачет, расписание и результаты соревнований

В бою за 1/8 финала Кривицкая выбила из борьбы лидера мирового рейтинга Юлию Беляеву из Эстонии, победив с минимальным преимуществом 15:14. Путь в финал украинке преградила 27-летняя российская шпажистка Татьяна Андрюшина, которая закончила бой со счетом 15:5.

Отметим, что для Кривицкой эта медаль стала первой в Кубке мира в индивидуальном зачете.

Ранее лучшим результатом украинки на международном уровне была бронза мирового первенства в 2017 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Елена Кривицка, Елена Кривицкая, Кубок мира по фехтованию в Барселоне, Фехтование, Фехтование на шпагах.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Яркие моменты невероятного шоу в честь открытия Олимпиады в Пхенчхане (Фото)

Яркие моменты невероятного шоу в честь открытия Олимпиады в Пхенчхане (Фото)
Первые соревнования зимней Олимпиады-2018 (Фото)

Первые соревнования зимней Олимпиады-2018 (Фото)
Девушка новичка "Шахтера" похвасталась обворожительной фигурой

Девушка новичка "Шахтера" похвасталась обворожительной фигурой
Силье Норендаль - изумительная блондинка, которая покорит сердца болельщиков на Олимпиаде (Фото)

Силье Норендаль - изумительная блондинка, которая покорит сердца болельщиков на Олимпиаде (Фото)
"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" поделили очки в сумасшедшем матче (Фото)

"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" поделили очки в сумасшедшем матче (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости других видов спорта

Канадцы лидируют по итогам 2-го дня соревнований фигуристов в командном турнире ОИ-2018 Евро 2018 по футзалу: Рикардиньо - лучший бомбардир и лучший игрок турнира Олимпиада-2018. Украинская могулистка Петрова не прошла квалификацию

Последние новости

Махинации с лекарствами: в Молдове арестовали девять человек Вице-канцлер Австрии назвал Косово частью Сербии Зинченко принял участие в съемках рекламного ролика Nike (Видео)
Сегодня читают в спорте
01 Олимпиада-2018: расписание соревнований 12 февраля
02 Оргкомитет Олимпиады подтвердил 158 случаев заражения норовирусом
03 Зинченко принял участие в съемках рекламного ролика Nike (Видео)
04 Украинка Кривицкая впервые в карьере выиграла медаль Кубка мира
05 Неймар обрадовался снегу словно ребенок
Новости сегодня
03:57 Морские пехотинцы США испытали уникальный электромобиль Reckless UTV (Видео)
03:17 Трамп сомневается в намерениях Израиля относительно Палестины
01:26 Плоды любви на День Святого Валентина: семь продуктов, увеличивающих влечение
01:07 Крушение Ан-148: в оперативном штабе поменялась версия аварии
00:53 Для тех, кого достала суета: отель уединения на Аляске (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Прогноз погоды на 12 февраля: в Украине начинается оттепель В Украине начинается оттепель
Новости: Падение пассажирского Ан-148 в Подмосковье: хроника событий Падение Ан-148 в Подмосковье: хроника событий
Новости: Госконцерн "Укроборонпром" начнет серийную модернизацию ЗРК "Печора" Украина готовит серийную модернизацию ракет
Новости: Появился новый стандарт женской красоты Появился новый стандарт женской красоты
Добавить комментарий
0