Украинка Кривицкая впервые в карьере выиграла медаль Кубка мира

Украинка начала выступление сразу в туре прямого выбывания под седьмым номером посева в 1/64 финала. В стартовом поединке Кривицкая добыла непростую победу над немкой Анной Хорнишер со счетом 13:12, после одержала победу над Натали Моэльхаузен из Бразилии, завершив поединок 15:10, а в противостоянии за попадание в восьмерку лучших оказалась сильнее итальянки Мары Наварриа, обыграв оппонентку 15:11, сообщает Xsport.

В бою за 1/8 финала Кривицкая выбила из борьбы лидера мирового рейтинга Юлию Беляеву из Эстонии, победив с минимальным преимуществом 15:14. Путь в финал украинке преградила 27-летняя российская шпажистка Татьяна Андрюшина, которая закончила бой со счетом 15:5.

Отметим, что для Кривицкой эта медаль стала первой в Кубке мира в индивидуальном зачете.

Ранее лучшим результатом украинки на международном уровне была бронза мирового первенства в 2017 году.