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Олимпиада-2018. Украинская могулистка Петрова не прошла квалификацию

Татьяна Петрова
14:38 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Украинка Татьяна Петрова не сумела преодолеть квалификацию в могуле на ОИ-2018 в Пхенчхане.

Первая в истории Украины представительница в могуле на Олимпийских играх Татьяна Петрова не сумела преодолеть квалификацию и пробиться в финальные заезды.

В первой квалификации наша спортсменка заняла предпоследнее место, но имела возможность отобраться в финал со второй попытки.

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Однако украинка упала после первого трамплина, после чего показала второй результат с конца – 20-е место.

Таким образом, Татьяна Петрова завершила свои выступления на ОИ-2018.

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