Олимпиада-2018. Украинская могулистка Петрова не прошла квалификацию

Первая в истории Украины представительница в могуле на Олимпийских играх Татьяна Петрова не сумела преодолеть квалификацию и пробиться в финальные заезды.

В первой квалификации наша спортсменка заняла предпоследнее место, но имела возможность отобраться в финал со второй попытки.

Однако украинка упала после первого трамплина, после чего показала второй результат с конца – 20-е место.

Таким образом, Татьяна Петрова завершила свои выступления на ОИ-2018.