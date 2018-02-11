Олимпиада-2018. Украинская могулистка Петрова не прошла квалификацию
Новости спорта: Украинка Татьяна Петрова не сумела преодолеть квалификацию в могуле на ОИ-2018 в Пхенчхане.
Первая в истории Украины представительница в могуле на Олимпийских играх Татьяна Петрова не сумела преодолеть квалификацию и пробиться в финальные заезды.
В первой квалификации наша спортсменка заняла предпоследнее место, но имела возможность отобраться в финал со второй попытки.
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Однако украинка упала после первого трамплина, после чего показала второй результат с конца – 20-е место.
Таким образом, Татьяна Петрова завершила свои выступления на ОИ-2018.