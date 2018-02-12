Биатлон на Олимпиаде-2018: результаты мужской гонки преследования

Мартен Фуркад стартовал восьмым, но на первую стрельбу пришел уже вторым, показав неверотный мощный старт. На лежке француз промахнулся, но не позволил себе повторения вчерашнего провала — ограничился одним промахом и остался среди претендентов на победу. Точная вторая стрельба вернула Фуркада в лидерскую группу, а решающий момент наступил на третьем огневом рубеже.

Когда все соперники промахивались, Мартен отработал чисто и ушел на дистанцию, имея преимущество в 20 секунд. На круге он «набросил» оппонентам еще 20 секунд, а дальше быстро и точно отработал на последней стрельбе. Пятый круг превратился в формальность — Мартен буквально шел пешком и финишировал с флагом. Есть первое золото у лучшего биатлониста современности!

Второе место сенсационно выиграл швед Себастьян Самуэльссон, который в борьбе на последнем круге не оставил шансов более титулованному немцу Бенедикту Доллю. Самуэльссон был, как всегда, быстрым, но также отработал великолепно на огневых рубежах — у него только один круг штрафа. Аналогичная точность у Долля.

В борьбе за четвертое место Тарьей Бе опередил Симона Шемппа, Беньямина Вегера и Симона Дэстье. Этот результат стал (пока) лучшим для норвежских биатлонистов на этой Олимпиаде. Брат Тарьей — Йоханнес Бе — промахнулся шесть раз и финишировал только 21-м.

Украинцы провалились. Дмитрий Пидручный и Сергей Семенов вошли в десятку худших на дистанции, а кроме этого они прилично ошибались, из-за чего потеряли позиции — Пидручный финишировал 34-м, а Семенов — 49-м.

Неплохо выглядел на трассе Артем Прима, но у него целых шесть промахов, поэтому он отыграл только два места — обменял 40-ю позицию на 38-ю.

Результаты гонки:

1. Мартен Фуркад (Франция, 1+0+0+0) 32:51.7

2. Себастьян Самуэльссон (Швеция, 0+0+1+0) +12.0

3. Бенедикт Долль (Германия, 0+1+0+0) +15.1

4. Тарьей Бе (Норвегия, 0+0+1+2) +1:02.6

5. Симон Шемпп (Германия, 0+0+1+2) +1:02.7

6. Беньямин Вегер (Швейцария, 1+0+0+1) +1:03.1

…

34. Дмитрий Пидручный (1+0+2+1) +4:01.5

38. Артем Прима (1+1+2+2) +4:24.6

49. Сергей Семенов (1+0+2+2) +5:32.0